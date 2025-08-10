El peronismo definió sus listas de concejales en cinco municipios rumbo a octubre

elecciones mendoza 2025 (12)
Escuelas abiertas para que vote el peronismo. En cinco municipios, se eligieron candidatos a concejal por el Frente Fuerza Justicialista Mendoza (o Frente Fuerza Patria).
Así, a los candidatos a diputado nacional, y diputado y senador provincial, más los candidatos a concejal que ya se conocían, se sumaron ahora los seis o cinco que irán en los municipios en los que hubo interna.
¿Elecciones de qué? Qué votó el peronismo en Mendoza este domingo
Si bien a nivel provincial el peronismo llegó a una unidad, en cinco departamentos ese acuerdo no incluyó la lista de candidatos a concejales.
Las realidades de los departamentos son muy diferentes unas a otras y, en algunos, corrió tanta agua bajo el puente que resultó imposible llegar a una lista única. Siguiendo con lo marcado por el congreso partidario, en los municipios en los que definitivamente no hubo acuerdo, los candidatos se definieron por el voto popular mediante una interna abierta, no obligatoria (porque se suspendieron las PASO).
El peronismo se movilizó este domingo para votar candidatos a concejales en cinco departamentos.
Esos cinco departamentos en los que no se logró la unidad fueron Ciudad, Las Heras, Guaymallén, San Martín y Junín.
En cada uno de ellos se presentaron dos o tres listas con precandidatos. La lista con más votos, si la que la sigue no supera el 25% de los votos, será la que se sume a la oficial en la boleta única de las elecciones de octubre.
Los resultados de la interna del peronismo
Según cuentan desde el Partido Justicialista, los resultados de la interna se conocerán cerca de las 20 de este domingo.
La Junta Electoral se reunió en la sede del Partido Justicialista de la Ciudad de Mendoza.
La definición del orden de las candidaturas se realizará por el sistema de mayorías y minorías, siempre y cuando la primera minoría alcance un piso mínimo del 25%, explicaron desde el PJ.
En ese caso, los dos primeros candidatos serán de la lista mayoritaria; el tercero para el primero de la primera minoría y el cuarto y el quinto para el tercero y cuarto de la mayoría. Y así sucesivamente. La paridad de género se respetará por binomios.
Si en cambio, la primera minoría no alcanza el 25%, se postulará la lista completa de la mayoría.
Quiénes se presentaron como precandidatos del peronismo, municipio por municipio
En Las Heras el enfrentamiento fue entre dos.
Hay una lista “oficial”, en la que tiene mucha presencia el ciurquismo, y la llamada “Territorial”, en la que la CTA de Gustavo Correa, el Movimiento Evita y peronistas enfrentados con Ciurca toman protagonismo.
Los candidatos
Encuentro Peronista (oficial)
- Ceverino, Raúl Adrián
- Di Marco, Gisel Noemí
- Alaniz, Esteban Benjamín
- Jelvez, Yamila Alejandra
- Sánchez, Ivanna Vanesa
- Santos, José Francisco
Territoriales por Las Heras
- Rodríguez, Martín Daniel
- Barrozo, Valeria Alejandra
- Gómez, Martín Alberto
- Magallanes, María Paula
- Reichenbach, Graciela Liliana
- Ávila, Daniel Osvaldo
En la Ciudad de Mendoza, la historia también es entre dos pero aquí entra a jugar La Cámpora. La lista oficialista es la que lleva los candidatos de Anabel Fernández Sagasti y la opositora es la de la Correa.
Los candidatos
Encuentro Peronista (oficial)
- Caleau, Gustavo Ernesto
- Blas, María Gabriela
- Hormilla, Johana
- Almenara, Carlos Alberto
- Alfaro, Lorena Paula
- Reyes, Juan
Territoriales por Capital
- Miranda, Maximiliano Xavier
- Suárez, Juana Marta
- Becerra, Damaris Naida
- Ceballos, Héctor Hugo
- Santander, Mariana Emérita
- Medina, Ignacio Miguel
31 escuelas se habilitaron este domingo para que se voten candidatos a concejal del peronismo.
En el Este tampoco se logró la unidad completa. En San Martín y Junín, se abrieron líneas internas que compitieron con el oficialismo. La batalla por la lista de concejales en San Martín fue con Soñemos San Martín, que encabeza Daniel Vilchez, quien ya fue candidato a intendente y es conocido por sus dotes artísticos.
El candidato “oficial” que encabeza la lista de concejales es Alejandro Ravazzani, quien actualmente es concejal por el peronismo.
Encuentro Peronista (oficial)
- Ravazzani, Alejandro Lorenzo
- Soto, Laura Beatriz
- Molina, Emiliano
- Peralta, Evelín Beatriz
- Sánchez, Tomás Edgardo
- Sánchez, Yamila Nahir
Soñemos San Martín
- Vilchez, Jesús Daniel
- Bravo, Noelia Anabel
- Briones, María Alejandra
- Areas, Roberto José
- Gaibazzi, Mario David
- Gil, Rosario del Valle
La pelea interna en Guaymallén llega hasta lo personal y eso dificultó la unidad. Tanto que no compitieron dos listas sino tres, encabezadas por pesos pesados como Manuel Serrano, hoy en el ciurquismo, José Pozzoli, actual concejal y exfuncionario kirchnerista, y Rafa Moyano, excandidato a intendente, que llega de la mano de la CTA de Correa.
Cada lista debió pagar $3 millones para participar de la elección interna del peronismo.
Los candidatos
Encuentro Peronista (oficial)
- Moreno Serrano, Manuel
- Salcedo, Adriana
- Chávez, Ariel
- Navarro, María Belén
- Orellano, Viviana
- Bugueño, Marcelo
Territoriales por Guaymallén
- Moyano, Rafael
- Mantello, Natali Ayelén
- Soloa, Pablo
- García Serrano, Camila
- Scatragli, Osvaldo
- Quiroga, Verónica
Guaymallén Futuro
- Pozzoli, José
- Giordanino, Ana María
- Lucero, Sergio Claudio
- Menéndez, Patricia Mónica
- Abbate, Vicente Óscar
- Barrios, Angélica Paola
La elección interna del peronismo se cerró a las 18.
