El peronismo definió sus listas de concejales en cinco municipios rumbo a octubre

Así, a los candidatos a diputado nacional, y diputado y senador provincial, más los candidatos a concejal que ya se conocían, se sumaron ahora los seis o cinco que irán en los municipios en los que hubo interna.

¿Elecciones de qué? Qué votó el peronismo en Mendoza este domingo

Si bien a nivel provincial el peronismo llegó a una unidad, en cinco departamentos ese acuerdo no incluyó la lista de candidatos a concejales.

Las realidades de los departamentos son muy diferentes unas a otras y, en algunos, corrió tanta agua bajo el puente que resultó imposible llegar a una lista única. Siguiendo con lo marcado por el congreso partidario, en los municipios en los que definitivamente no hubo acuerdo, los candidatos se definieron por el voto popular mediante una interna abierta, no obligatoria (porque se suspendieron las PASO).

Esos cinco departamentos en los que no se logró la unidad fueron Ciudad, Las Heras, Guaymallén, San Martín y Junín.

En cada uno de ellos se presentaron dos o tres listas con precandidatos. La lista con más votos, si la que la sigue no supera el 25% de los votos, será la que se sume a la oficial en la boleta única de las elecciones de octubre.

Los resultados de la interna del peronismo

Según cuentan desde el Partido Justicialista, los resultados de la interna se conocerán cerca de las 20 de este domingo.

La definición del orden de las candidaturas se realizará por el sistema de mayorías y minorías, siempre y cuando la primera minoría alcance un piso mínimo del 25%, explicaron desde el PJ.

En ese caso, los dos primeros candidatos serán de la lista mayoritaria; el tercero para el primero de la primera minoría y el cuarto y el quinto para el tercero y cuarto de la mayoría. Y así sucesivamente. La paridad de género se respetará por binomios.

Si en cambio, la primera minoría no alcanza el 25%, se postulará la lista completa de la mayoría.

Quiénes se presentaron como precandidatos del peronismo, municipio por municipio

En Las Heras el enfrentamiento fue entre dos.

Hay una lista “oficial”, en la que tiene mucha presencia el ciurquismo, y la llamada “Territorial”, en la que la CTA de Gustavo Correa, el Movimiento Evita y peronistas enfrentados con Ciurca toman protagonismo.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Ceverino, Raúl Adrián

Di Marco, Gisel Noemí

Alaniz, Esteban Benjamín

Jelvez, Yamila Alejandra

Sánchez, Ivanna Vanesa

Santos, José Francisco

Territoriales por Las Heras

Rodríguez, Martín Daniel

Barrozo, Valeria Alejandra

Gómez, Martín Alberto

Magallanes, María Paula

Reichenbach, Graciela Liliana

Ávila, Daniel Osvaldo

En la Ciudad de Mendoza, la historia también es entre dos pero aquí entra a jugar La Cámpora. La lista oficialista es la que lleva los candidatos de Anabel Fernández Sagasti y la opositora es la de la Correa.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Caleau, Gustavo Ernesto

Blas, María Gabriela

Hormilla, Johana

Almenara, Carlos Alberto

Alfaro, Lorena Paula

Reyes, Juan

Territoriales por Capital

Miranda, Maximiliano Xavier

Suárez, Juana Marta

Becerra, Damaris Naida

Ceballos, Héctor Hugo

Santander, Mariana Emérita

Medina, Ignacio Miguel

En el Este tampoco se logró la unidad completa. En San Martín y Junín, se abrieron líneas internas que compitieron con el oficialismo. La batalla por la lista de concejales en San Martín fue con Soñemos San Martín, que encabeza Daniel Vilchez, quien ya fue candidato a intendente y es conocido por sus dotes artísticos.

El candidato “oficial” que encabeza la lista de concejales es Alejandro Ravazzani, quien actualmente es concejal por el peronismo.

Encuentro Peronista (oficial)

Ravazzani, Alejandro Lorenzo

Soto, Laura Beatriz

Molina, Emiliano

Peralta, Evelín Beatriz

Sánchez, Tomás Edgardo

Sánchez, Yamila Nahir

Soñemos San Martín

Vilchez, Jesús Daniel

Bravo, Noelia Anabel

Briones, María Alejandra

Areas, Roberto José

Gaibazzi, Mario David

Gil, Rosario del Valle

La pelea interna en Guaymallén llega hasta lo personal y eso dificultó la unidad. Tanto que no compitieron dos listas sino tres, encabezadas por pesos pesados como Manuel Serrano, hoy en el ciurquismo, José Pozzoli, actual concejal y exfuncionario kirchnerista, y Rafa Moyano, excandidato a intendente, que llega de la mano de la CTA de Correa.

Los candidatos

Encuentro Peronista (oficial)

Moreno Serrano, Manuel

Salcedo, Adriana

Chávez, Ariel

Navarro, María Belén

Orellano, Viviana

Bugueño, Marcelo

Territoriales por Guaymallén

Moyano, Rafael

Mantello, Natali Ayelén

Soloa, Pablo

García Serrano, Camila

Scatragli, Osvaldo

Quiroga, Verónica

Guaymallén Futuro

Pozzoli, José

Giordanino, Ana María

Lucero, Sergio Claudio

Menéndez, Patricia Mónica

Abbate, Vicente Óscar

Barrios, Angélica Paola

La elección interna del peronismo se cerró a las 18.

