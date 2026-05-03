Pastorcitos apolíticos y pudientes: de Héctor Bonarrico a Dante Gebel

Héctor Bonarrico.JPG

Milei como ejemplo de todo

Para muestra un botón, Javier Milei se paseaba por los estudios de televisión bravuconeando teorías económicas y puteando interlocutores, y ahí está, presidiendo el país. Como si tuviéramos poco con el show de nuestro también “despolitizado” presidente bailando en Israel mientras ese país está en guerra, apareció en escena la semana pasada Gebel, el excéntrico pastor que invadió pantallas de TV a lo Bonarrico en 2015.

Para hurguetear por otros lares, la llegada al poder en Brasil de Jair Bolsonaro fue gracias a las grandes comunidades evangelistas expandidas por todo ese enorme país. Se sometió a ritos de bendición de su candidatura y expuso al mundo la capacidad de ese culto para generar liderazgos e imponer presidentes en esta parte del planeta.

milei en el acto del dia de la independencia de israel1 Javier Milei en el Día de la Independencia de Israel. Foto: Noticias Argentinas

Religión y Estado, asuntos separados

El evangelismo político busca hacer pie. No es la primera vez que un “pastor” o predicador del evangelio busca meterse en política. Los mendocinos tuvimos el caso de Héctor Bonarrico, quien llegó a ocupar un nada despreciable lugar en la cúspide del poder mendocino en épocas de Rodolfo Suarez ostentando la vicepresidencia del Senado provincial.

El pastor fue socio de Cambia Mendoza pero después pegó un portazo cuando salió a la luz que recibía subsidios millonarios del Estado mendocino cuyo destino no estaba del todo claro. Bonarrico dijo que el dinero formaba parte “de un acuerdo político” y ahí los radicales le soltaron la mano.

Otra contradicción de los pastores anti-política: les gustan los subsidios que vienen del Estado, o sea de la guita de todos, aunque para ellos siempre es todo gracias a la invocación del Señor, el mismo argumento que usan para dar por cerradas todas las discusiones, sobre todo las que los involucran en algún guiso espeso.

Círculo rojo al rojo vivo

Nada es más político que el Estado, o al menos nada debería serlo. ¿Cómo es entonces que quienes odian la política lo conducen o quieren conducirlo? Gebel es socio de Mario Pergolini y no lo ocultan. El conductor de radio y televisión, uno de los más famosos del país, sueña también con ser parte del círculo rojo y hacer negocios más grandes de los que ya hizo y Gebel sería su ficha para lograrlo.

En el centro del debate se ubica la discusión respecto de quién o quiénes impulsan a estos candidatos a la arena política. También muchos prefieren la salida rápida: “son candidatos de las corporaciones o de quienes quieren partir a las viejas estructuras políticas”.

mario pergolini jesica cirio Dante Gebel es socio de Mario Pergolini y no lo ocultan.

Odian la política, hacen política

Muchos suponen que el predicador –a quien no le gusta que le digan pastor- Dante Gebel es una figura impulsada por el propio Milei para morderle votos al peronismo en sectores históricamente peronchos: los pobres.

Para otros es un hombre empujado por los mismos sectores que apadrinaron a Milei: los poderosos ávidos de buenos negocios con el Estado, famosos por demonizar a los políticos para avanzar con sus planes angurrientos.

Aquí, allá y más allá

En San Rafael, por caso, ya probó suerte como candidato el pastor Víctor Doroschuk, un hombre difícil de descifrar políticamente pero muy poderoso en el Sur con un entramado económico y político apoyado en la fe que abarca desde un club, un colegio enorme, una radio y una comunidad religiosa muy potente.

Doroschuk apadrinó al senador provincial Martín Rostand -quien hoy reporta al PRO- en la lista del armado de La Unión Mendocina en 2023 para el Cuarto Distrito (Sur), lista que también conformó la nuera del pastor Antonella Narambuena, a quien no le alcanzaron los votos para colar como senadora.

Rostand es un abogado y reconocido periodista sanrafaelino que hacía un programa periodístico matutino en la radio del pastor antes de saltar a la Legislatura.

victor doroschuk pastor En San Rafael, por caso, ya probó suerte como candidato el pastor Víctor Doroschuk. Foto: archivo

Hoy por ti, mañana por mi

La crisis de dirigentes también es un invento de los medios y de la Justicia. Ambos actores clave de las sociedades modernas eligen a sus víctimas con una precisión matemática: Cristina Fernández les cae peor a los jueces de Comodoro Py que Mauricio Macri con quien juegan a la pelota en su quinta.

Eso está más que claro. A Macri no les interesa investigarlo porque les cae simpático, ponele, a Cristina les interesa llevársela puesta porque no les sirve ni a ellos ni al círculo rojo al que representa la mayoría de jueces y fiscales.

La explicación rápida y reduccionista solo tiene por objeto poner en contexto que una tapa de diario no cuenta todas las cosas que pasan sino solamente aquellas que quiere poner en la tapa el editor o el dueño de ese diario.

Eso no está ni bien ni mal, sino que forma parte del método selectivo con el que los humanos se mueven para todas y cada una de las cosas que eligen y descartan. Los intereses económicos y políticos suelen ser el centro de todo.