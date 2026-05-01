El ombligo de la política y los problemas de la gente.

Lo que observamos en la exposición de Manuel Adorni fue, precisamente, una estrategia clara de intentar escudarse en la "herencia recibida" para plantarse como interpelador del kirchnerismo, en lugar de brindar explicaciones sobre su patrimonio y sobre todo lo que abarcaba el cuestionario que le habían planteado por escrito los diputados y que varios inquirieron en el recinto de forma oral.

No habría que perder de vista que el peso del proceso que se está viviendo en la actualidad es mayor a lo que pasó antes y, sobre todo, la proyección que la ciudadanía pueda hacer sobre el futuro.

Si bien es prematuro conocer cuál será la oferta electoral en 2027, no puede descartarse que se posicione también algún candidato del panperonismo, alternativo a Axel Kicillof, incluso algún referente potable para los sectores medios, quizás de Provincias Unidas o algún gobernador ajeno a ese espacio u otro tapado. Hasta Mauricio Macri también estaría coqueteando con alguna posibilidad al respecto.

Por otra parte, recordemos la experiencia de 2023 en la que el actual presidente "pasó por el medio" de los polos que encabezaban Sergio Massa y Patricia Bullrich.

Lo que no se puede descartar, es que la ciudadanía argentina en cada caso plebiscita la gestión, con eje principal en lo económico, ya no para evaluar especificaciones técnicas de la macro economía, sino cómo se vive y qué expectativas de progreso deposita sobre uno u otro postulante.