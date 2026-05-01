La mendocina Mercedes Llano es la primera mujer presidenta del Partido Demócrata Nacional

mercedes llano presidenta pd nacional.2pg Mechi Llano en la mesa de la presidencia del PDN. A su derecha, el también mendocino Carlos Balter. Foto: gentileza Partido Demócrata

Qué dijo Mercedes Llano

Mercedes Llano destacó el papel que tuvo el Partido Demócrata en el inicio de la carrera política de Milei: “Jugamos un rol fundante para poner fin a la decadencia populista y motorizar el sueño liberal”, apuntó.

La diputada nacional de La Libertad Avanza se refirió a la centralidad y el compromiso que tuvo el PD para la llegada al poder del actual gobierno liberal a la Casa Rosada.

Somos los custodios históricos del liberalismo, sin improvisación en dar la batalla cultural, la cual dimos en soledad por más de 90 años Somos los custodios históricos del liberalismo, sin improvisación en dar la batalla cultural, la cual dimos en soledad por más de 90 años

“Desde hace 15 años tenemos un núcleo duro liberal resistente, que cuando nadie osaba siquiera mencionar nuestro ideario, se encaminó a reconstruir el Partido Demócrata Nacional sobre la base de fuerzas locales liberales y conservadoras y esa construcción proporcionó al actual presidente Javier Milei la primera estructura partidaria sobre la cual recostó su candidatura. Nos unió la convicción y no la conveniencia”, recordó Mercedes Llano.

Mechi se refirió a las adversidades que sorteó el espacio que integraba el PDN para alcanzar lo que en su momento era una utopía. “En soledad, sin recursos, frente a un escenario totalmente adverso y hostil, y contra todos los oficialismos, los medios pautados y partidos hegemónicos, el Partido Demócrata Nacional jugó un rol fundante y central en la devolución de la esperanza de poner fin a la decadencia populista y motorizar el sueño liberal”, remarcó.

mercedes llano presidenta pd nacional Mercedes Llano, ungida presidenta del Partido Demócrata Nacional. Foto: Gentileza Partido Demócrata

Después de tanta lucha contamos con un presidente liberal que está gobernando sobre la premisa positivista del orden y progreso, que ha estabilizado la economía, reformado radicalmente al Estado, equilibrado las cuentas públicas, restituido el orden, apostado por el capitalismo, reducido la pobreza, enfrentado las corporaciones y ha alineado al país a las grandes potencias mundiales Después de tanta lucha contamos con un presidente liberal que está gobernando sobre la premisa positivista del orden y progreso, que ha estabilizado la economía, reformado radicalmente al Estado, equilibrado las cuentas públicas, restituido el orden, apostado por el capitalismo, reducido la pobreza, enfrentado las corporaciones y ha alineado al país a las grandes potencias mundiales

También dijo la flamante presidenta de los "Gansos": “Es necesario unir fuerzas y poner a las ideas por encima de todo, respetando los matices. Nuestro partido es un espacio complementario por su significado histórico, su experiencia, su capilaridad territorial y anclaje federal y, principalmente, por su carácter conservador y su espíritu liberal en lo político que lo hace un acérrimo defensor de las tradiciones republicanas, cuyo cumplimiento permite que florezcan las libertades económicas”.

Al finalizar, Mercedes Llano realizó una especial mención a los jóvenes del partido, al destacar que fueron quienes “se pusieron el cambio al hombro y posibilitaron la oportunidad histórica de hacer brillar nuevamente a Argentina”.