La diputada nacional mendocina Mercedes Llano asumió esta semana la presidencia del Partido Demócrata Nacional -espacio del que nuestra provincia es referente- y se convirtió en la primera mujer en ejercer ese puesto.
La mendocina Mercedes Llano es la primera mujer presidenta del Partido Demócrata Nacional
Mercedes Llano asumió la presidencia del PDN y sucedió a otro mendocino, Carlos Balter. Destacó el respaldo de los "gansos" al presidente Javier Milei
En el acto en el que se hizo cargo de la conducción, Mechi ratificó el respaldo y acompañamiento de este espacio al presidente Javier Milei.
La legisladora sucedió en la presidencia a otro dirigente mendocino, el veterano Carlos Balter.
Qué dijo Mercedes Llano
Mercedes Llano destacó el papel que tuvo el Partido Demócrata en el inicio de la carrera política de Milei: “Jugamos un rol fundante para poner fin a la decadencia populista y motorizar el sueño liberal”, apuntó.
La diputada nacional de La Libertad Avanza se refirió a la centralidad y el compromiso que tuvo el PD para la llegada al poder del actual gobierno liberal a la Casa Rosada.
“Desde hace 15 años tenemos un núcleo duro liberal resistente, que cuando nadie osaba siquiera mencionar nuestro ideario, se encaminó a reconstruir el Partido Demócrata Nacional sobre la base de fuerzas locales liberales y conservadoras y esa construcción proporcionó al actual presidente Javier Milei la primera estructura partidaria sobre la cual recostó su candidatura. Nos unió la convicción y no la conveniencia”, recordó Mercedes Llano.
Mechi se refirió a las adversidades que sorteó el espacio que integraba el PDN para alcanzar lo que en su momento era una utopía. “En soledad, sin recursos, frente a un escenario totalmente adverso y hostil, y contra todos los oficialismos, los medios pautados y partidos hegemónicos, el Partido Demócrata Nacional jugó un rol fundante y central en la devolución de la esperanza de poner fin a la decadencia populista y motorizar el sueño liberal”, remarcó.
También dijo la flamante presidenta de los "Gansos": “Es necesario unir fuerzas y poner a las ideas por encima de todo, respetando los matices. Nuestro partido es un espacio complementario por su significado histórico, su experiencia, su capilaridad territorial y anclaje federal y, principalmente, por su carácter conservador y su espíritu liberal en lo político que lo hace un acérrimo defensor de las tradiciones republicanas, cuyo cumplimiento permite que florezcan las libertades económicas”.
Al finalizar, Mercedes Llano realizó una especial mención a los jóvenes del partido, al destacar que fueron quienes “se pusieron el cambio al hombro y posibilitaron la oportunidad histórica de hacer brillar nuevamente a Argentina”.