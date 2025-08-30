Se lanzó el Frente Libertario Demócrata, la opción mileísta que se diferencia del oficialismo provincial

Puntualmente Sottile dijo que la intención es garantizar apoyo irrestricto a las políticas de Javier Milei en el Congreso y, al mismo tiempo, plantear un rol activo de control y fiscalización en la provincia, puesto que la prolongación del gobierno de Alfredo Cornejo durante tantos años ha hecho muy difícil ese rol.

Una opción libertaria que quiere mostrarse alejada del radicalismo

El lanzamiento del Frente llega después del acuerdo entre Karina Milei, hermana del diputado nacional, y el gobierno provincial, que incluyó como cabeza de lista a Luis Petri. Según Sottile, el objetivo del frente es mantener una postura clara dentro del espacio liberal, con independencia de alianzas transitorias y un enfoque en garantizar el apoyo efectivo a las reformas nacionales propuestas por el oficialismo.

“Cuando sea diputado nacional, voy a votar conforme a lo que considero correcto, sin depender de acuerdos políticos ni invitaciones a reuniones externas”, señaló Sottile sobre su compromiso con Milei y las políticas nacionales. Además, agregó Voy a apoyar al presidente por convicción, no hace falta que nadie me invite a comer milanesas a Olivos Voy a apoyar al presidente por convicción, no hace falta que nadie me invite a comer milanesas a Olivos

Principios y propuestas de la alianza de demócratas y mileístas

El Frente plantea dos ejes principales: a nivel nacional, respaldar los proyectos del gobierno de Milei en materia laboral, tributaria y previsional, y a nivel provincial, ejercer control institucional sobre la gestión, utilizando todos los mecanismos disponibles para garantizar transparencia y fiscalización.

En definitiva, el Frente Libertario - Demócrata tiene como objetivo representar a un amplio sector de la sociedad mendocina: profesionales, comerciantes, estudiantes, empresarios y trabajadores. La lista propone respaldo total a Milei en el Congreso, al mismo tiempo que plantea una alternativa diferenciada en la Legislatura y los Concejos Deliberantes, con el objetivo de garantizar control, transparencia y participación activa en la política provincial.

Qué piensa el PD sobre las sospechas de corrupción en ANDIS

Entre los temas de interés público que aborda la campaña se encuentra la investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y los cuestionamientos que han involucrado a Karina Milei. El candidato aseguró que el Frente espera que la justicia clarifique los hechos y remarcó la importancia de la transparencia y la moralidad en la gestión pública.

“Más allá de las denuncias o los audios, nuestro compromiso es con la ética y la legalidad. La corrupción es un problema que impacta a toda la sociedad y debe ser sancionada por las vías correspondientes”, afirmó Sottile.