Alta montaña

Confirmaron que el Paso Cristo Redentor continuará cerrado este domingo por el pronóstico de nevadas

La medida tomada por las autoridades del Paso Cristo Redentor es preventiva ante la persistencia de nevadas. Defensa Civil reiteró un alerta naranja

Paola Alé
Paola Alé
El paso a Chile permanecerá cerrado este domingo 31 de agosto por las nevadas

Foto: Osvaldo Valle

Quienes deseaban utilizar el paso a Chile para viajar este fin de semana y no alcanzaron a cruzar este viernes, deberán esperar para poder hacerlo. Es que este sábado, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor decidieron no abrir el cruce internacional durante toda la jornada. Y tampoco se habilitará este domingo.

El motivo fue el de acatar las reiteradas advertencias de Defensa Civil, quien ya emitió alertas -en este caso naranja-, por las que también se suspendieron diversas actividades programadas para este sábado.

En tanto, el pronóstico meteorológico indica nevadas en la cordillera y precordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y zonas bajas de Malargüe, que se extenderán hasta la madrugada del domingo 31 de agosto. Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar el estado del paso a Chile en su sitio oficial antes de programar cualquier viaje: Argentina.gob.ar.

Paso Cristo Redentor alta montaña Ruta 7 Las Cuevas 3.jpg
Las Cuevas, la última localidad de alta montaña en la cordillera.

Mal tiempo y recomendaciones para viajar

La combinación de nevadas y fuertes lluvias genera condiciones adversas en gran parte de Mendoza, afectando la transitabilidad en rutas de montaña y zonas bajas.

Se aconseja a quienes deban desplazarse durante el fin de semana extremar precauciones, evitar viajar en horarios nocturnos y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Defensa Civil y del Paso Internacional Cristo Redentor.

pronóstico 30 de agosto las cuevas

El portal climático Meteored muestra, hora por hora, cómo estará el tiempo este sábado en Las Cuevas, hasta donde se pudo circular con precaución desde Uspallata hasta cerca del mediodía. Luego se cortó totalmente el paso desde esa localidad. Según se indicó, caerá nieve durante varios momentos del día -en la madrugada y en la tarde- por lo que desde la coordinación tomaron esta decisión en forma preventiva.

El siguiente video se puede observar cómo lucía este sábado el complejo aduanero Roque Carranza, del lado argentino:

Embed - Paso Cristo Redentor- complejo Roque Carranza- nevadas

Cambio de horario a partir del 1 de septiembre

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó que desde el 1 de septiembre entrará en vigencia el nuevo horario de verano: el paso permanecerá abierto las 24 horas, lo que permitirá una mayor flexibilidad para el tránsito de vehículos.

No obstante, las condiciones meteorológicas adversas podrán seguir afectando el normal funcionamiento, por lo que se recomienda consultar los informes antes de viajar.

