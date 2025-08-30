Confirmaron que el Paso Cristo Redentor continuará cerrado este domingo por el pronóstico de nevadas

Paso Cristo Redentor alta montaña Ruta 7 Las Cuevas 3.jpg Las Cuevas, la última localidad de alta montaña en la cordillera. Foto: archivo

Mal tiempo y recomendaciones para viajar

La combinación de nevadas y fuertes lluvias genera condiciones adversas en gran parte de Mendoza, afectando la transitabilidad en rutas de montaña y zonas bajas.

Se aconseja a quienes deban desplazarse durante el fin de semana extremar precauciones, evitar viajar en horarios nocturnos y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Defensa Civil y del Paso Internacional Cristo Redentor.

pronóstico 30 de agosto las cuevas

El portal climático Meteored muestra, hora por hora, cómo estará el tiempo este sábado en Las Cuevas, hasta donde se pudo circular con precaución desde Uspallata hasta cerca del mediodía. Luego se cortó totalmente el paso desde esa localidad. Según se indicó, caerá nieve durante varios momentos del día -en la madrugada y en la tarde- por lo que desde la coordinación tomaron esta decisión en forma preventiva.

El siguiente video se puede observar cómo lucía este sábado el complejo aduanero Roque Carranza, del lado argentino:

Embed - Paso Cristo Redentor- complejo Roque Carranza- nevadas

Cambio de horario a partir del 1 de septiembre

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó que desde el 1 de septiembre entrará en vigencia el nuevo horario de verano: el paso permanecerá abierto las 24 horas, lo que permitirá una mayor flexibilidad para el tránsito de vehículos.

No obstante, las condiciones meteorológicas adversas podrán seguir afectando el normal funcionamiento, por lo que se recomienda consultar los informes antes de viajar.