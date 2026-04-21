El Paso Cristo Redentor vuelve a funcionar con normalidad desde este martes luego que los coordinadores confirmaron que el tránsito es seguro entre ambos países tras las nevadas registradas el lunes. Seguirá habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos.
Confirmaron la reapertura del Paso Cristo Redentor luego de su cierre por nevadas
Las nevadas complicaron la transitabilidad en la alta montaña, pero las autoridades del Paso Cristo Redentor confirmaron su reapertura tras 19 horas cerrado
Justo José Báscolo, coordinador argentino del paso a Chile, informó que luego de una reunión con sus pares del vecino país acordaron que estaba todo en condiciones para que las aduanas vuelvan a funcionar desde las 9 de este martes.
Según los pronósticos, por el momento se espera buen tiempo en la alta montaña para el resto de la semana, por lo que el tránsito por el Paso Cristo Redentor seguirá habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos.
Nevadas en el Paso Cristo Redentor
El lunes amaneció nublado y con nevadas en la cordillera. Más débiles del lado argentino, pero los pronósticos indicaban que del lado chileno podría ser más fuerte.
Como medida preventiva y para evitar inconvenientes en la alta montaña, las autoridades del Paso Cristo Redentor definieron que el cruce internacional quedara cerrado desde las 14. Las nevadas se extendieron hasta la medianoche.