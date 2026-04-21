Confirmaron la reapertura del Paso Cristo Redentor luego de su cierre por nevadas

Justo José Báscolo, coordinador argentino del paso a Chile, informó que luego de una reunión con sus pares del vecino país acordaron que estaba todo en condiciones para que las aduanas vuelvan a funcionar desde las 9 de este martes.

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Según los pronósticos, por el momento se espera buen tiempo en la alta montaña para el resto de la semana, por lo que el tránsito por el Paso Cristo Redentor seguirá habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos.