Se activó el horario de invierno en el Paso Cristo Redentor luego de un cierre temporal

Paso Cristo redentor 2 de abril Las aduanas dejaron de funcionar las 24 horas y se acotó el horario para cruzar de una país a otro.

Los transportistas deben considerar que los cortes de flujo vehicular en las barreras se realizarán antes del horario de cierre de los complejos. En el lado argentino, la interrupción del tránsito se ejecutará a las 19 en la localidad de Uspallata, mientras que en Guardia Vieja, del lado de Chile, la restricción comenzará a las 18.

Cierre de frontera y reapertura en el Paso Cristo Redentor

La transición hacia el horario invernal requirió una suspensión del tránsito en el Paso Cristo Redentor durante la noche del domingo. Los complejos aduaneros de Horcones y Los Libertadores cerraron sus puertas a la medianoche de Chile (a la 1 del lunes en Argentina) para adecuar los sistemas operativos.

Los voceros de los centros de frontera señalaron que las interrupciones operativas son habituales en esta época del año debido a las contingencias climáticas. Las proyecciones de Vialidad Nacional y los reportes meteorológicos anticipan un descenso marcado en los sectores de alta montaña.

El túnel internacional estará habilitado este lunes a partir de las 9, bajo los lineamientos del nuevo esquema de trabajo. Los organismos de control fronterizo reiteraron la obligación de portar cadenas de manera obligatoria para todos los rodados que asciendan al sector cordillerano.

pronostico-del-tiempo-paso-cristo-redentor2 Ya rige el horario de inverno para el Paso Cristo Redentor.

Recomendaciones oficiales para usar el Paso Cristo Redentor

Los coordinadores del Paso Cristo Redentor sugirieron a los viajeros planificar los itinerarios con anticipación debido a la acumulación de vehículos en las primeras horas de apertura. Los trámites migratorios suelen registrar una mayor demora en los momentos de mayor afluencia de transporte de carga pesada.

Asimismo, recordaron que se debe contar con el Documento Nacional de Identidad físico y vigente, ya que no se aceptan constancias de trámite en las oficinas aduaneras. La documentación personal y los permisos para menores de edad deben presentarse en formato original al momento de la fiscalización.

Las autoridades del Paso Cristo Redentor instaron a la población a realizar consultas permanentes sobre el estado del tiempo en la alta montaña antes de emprender el viaje. Las cuentas oficiales de las redes sociales del complejo fronterizo actualizarán los datos sobre la transitabilidad de la calzada de forma diaria.