Tres meses después del pedido desesperado de Abel Albino, el hospital de CONIN está cerca de reabrir

CONIN-Abel Albino.jpg Viejas épocas que pueden volver. Una ola solidaria crece y avanza gracias al empujón del periodismo. El hospital de CONIN puede reabrir.

“El mínimo que necesitamos para empezar a pensar en reabrir son 1.500 personas. El ideal serían 2.500. Pero dijimos: vayamos por partes, veamos si podemos llegar a esos 1.500 aunque sea para abrir inicialmente con modalidad de hospital de día”, explicó Albino en las últimas horas, todavía sorprendido por la respuesta de la gente.

La cifra lo entusiasma. Y mucho.

"En apenas un mes hicimos 1.150 socios, todo gracias al periodismo"

“En apenas un mes hicimos 1.150 socios. Estamos más que animados porque vemos que la gente responde, responde mucho y responde bien”, remarcó.

Lo que ocurrió después de aquella publicación excedió ampliamente las expectativas de la fundación. Empresas, particulares, organizaciones y distintos sectores comenzaron a involucrarse. Hubo donaciones pequeñas y grandes. Personas que decidieron colaborar con el equivalente “a una pizza, un tanque de nafta o una caja de leche”, tal como había pedido Albino. También aparecieron propuestas solidarias de distintos puntos del país.

“Ahora se hace un concierto en Buenos Aires a beneficio del hospitalito CONIN Mendoza, los gastronómicos de la República Argentina quieren ayudar... apareció un movimiento social muy lindo de ayuda, de respaldo y de respeto hacia nosotros que nos parece magnífico”, contó emocionado.

El hospital de CONIN en Las Heras fue durante años un centro de referencia para la recuperación de niños con desnutrición severa de distintos puntos del país. Allí se atendían los casos más complejos y vulnerables. Según el propio Albino, en 25 años solamente falleció un paciente internado, y fue debido a una cardiopatía gravísima preexistente.

Sin embargo, sostener la estructura se volvió imposible.

“No podíamos pagar los sueldos”, había reconocido el pediatra en marzo. Los costos de funcionamiento son enormes, especialmente por el personal especializado que exige el Ministerio de Salud y por los insumos médicos y alimentarios. “Las leches especiales son muy difíciles y caras”, explicó ahora.

Aun así, el edificio sigue esperando.

Premiación. El doctor Abel Albino en el momento del reconocimiento a los ganadores. Acá, con Paul Rottich. Albino en una imagen tomada durante una de sus numerosas campañas.

Y Albino también.

“Tenemos el personal, tenemos todo y tenemos un edificio que es una joya”, aseguró. El objetivo máximo continúa siendo volver a funcionar como hospital completo las 24 horas, tal como lo hizo históricamente. Pero mientras tanto, la posibilidad de una reapertura parcial ya aparece mucho más cerca que hace apenas unos meses.

“Con la ayuda de ustedes iremos mejor todavía”, agradeció.

A sus casi 80 años, Albino no habla de retiro ni descanso. Sigue pensando en los niños, en la desnutrición y en cómo volver a poner en marcha un lugar que considera indispensable.

Y quizás lo más impactante sea justamente eso: que una historia nacida desde la desesperación logró transformarse en una enorme red solidaria que hoy mantiene viva la esperanza de volver a abrir las puertas de un hospital que miles de familias necesitan.

Cómo seguir colaborando para llegar a 1500 voluntarios

Los canales de donaciones dinerarias son:

a - Transferencias bancarias

1 - Desde Argentina

Banco Francés

En pesos: 0085-027063/5 Cuenta corriente $ CBU 0170085520000002706351

Alias: fundacion.conin.fr

En dólares: 0484-060184/7 Cuenta corriente en U$S CBU 0170484026000006018474

Alias: franc-conin-usd

Banco Supervielle

En pesos Cuenta corriente 066-579829-1

CBU: 0270066310005798290018 Alias: conin.supervielle

Mercado Pago

Alias: fundacionconin

Nombre: Coop. para la Nutrición Infantil

2 - Desde el extranjero:

Transferencia bancaria

Bco. Intermediario: Standard Chartered Bank

Swift Code: SCBLUS33

ABA: 026002561

Dirección: 1 Av MADISON, 3 rd. FLOOR. NEW YORK EE.UU

reparto leche CONIN 2024 abel albino.jpeg El doctor Albino sigue pensando en los niños, en la desnutrición y en cómo volver a poner en marcha un lugar que considera indispensable. Foto: archivo Diario UNO

Bco. Beneficiario: BBVA Banco Francés S. A.

Swift Code: BFRPARBA

Dirección: Reconquista 199 CP. C1003ABC

Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina

Beneficiario:

Fundación Conin 0484-060184/7 Cuenta corriente en U$S CBU 0170484026000006018474

Transferencia a través de HelpArgentina

Con exención impositiva en USA

https://www.helpargentina.org/es/checkout/checkout/id_ong/10/

b - SUSCRIPCION DONACION MENSUAL.

http://donaronline.org/fundacion-conin/alguna-vez-pensaste-en-cambiar-el-mundo