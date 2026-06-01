Tres meses después del pedido desesperado de Abel Albino, el hospital de CONIN está cerca de reabrir

Hace apenas 3 meses, Abel Albino hablaba desde la urgencia. A pocos meses de cumplir 80 años, el fundador de Fundación CONIN le confesaba a Diario UNO que necesitaba al menos 1.500 personas dispuestas a colaborar mensualmente para poder reabrir el hospital de desnutrición infantil de Las Heras, cerrado por falta de recursos. Aquella nota, atravesada por el dolor de tener que bajar las persianas de un lugar que durante décadas salvó vidas, generó algo inesperado: una ola solidaria que todavía sigue creciendo.
Hoy, tres meses después, CONIN ya alcanzó aproximadamente 1.150 nuevos padrinos y la reapertura dejó de parecer un sueño lejano para transformarse en una posibilidad concreta.
“El mínimo que necesitamos para empezar a pensar en reabrir son 1.500 personas. El ideal serían 2.500. Pero dijimos: vayamos por partes, veamos si podemos llegar a esos 1.500 aunque sea para abrir inicialmente con modalidad de hospital de día”, explicó Albino en las últimas horas, todavía sorprendido por la respuesta de la gente.
La cifra lo entusiasma. Y mucho.
"En apenas un mes hicimos 1.150 socios, todo gracias al periodismo"
“En apenas un mes hicimos 1.150 socios. Estamos más que animados porque vemos que la gente responde, responde mucho y responde bien”, remarcó.
Lo que ocurrió después de aquella publicación excedió ampliamente las expectativas de la fundación. Empresas, particulares, organizaciones y distintos sectores comenzaron a involucrarse. Hubo donaciones pequeñas y grandes. Personas que decidieron colaborar con el equivalente “a una pizza, un tanque de nafta o una caja de leche”, tal como había pedido Albino. También aparecieron propuestas solidarias de distintos puntos del país.
“Ahora se hace un concierto en Buenos Aires a beneficio del hospitalito CONIN Mendoza, los gastronómicos de la República Argentina quieren ayudar... apareció un movimiento social muy lindo de ayuda, de respaldo y de respeto hacia nosotros que nos parece magnífico”, contó emocionado.
El hospital de CONIN en Las Heras fue durante años un centro de referencia para la recuperación de niños con desnutrición severa de distintos puntos del país. Allí se atendían los casos más complejos y vulnerables. Según el propio Albino, en 25 años solamente falleció un paciente internado, y fue debido a una cardiopatía gravísima preexistente.
Sin embargo, sostener la estructura se volvió imposible.
“No podíamos pagar los sueldos”, había reconocido el pediatra en marzo. Los costos de funcionamiento son enormes, especialmente por el personal especializado que exige el Ministerio de Salud y por los insumos médicos y alimentarios. “Las leches especiales son muy difíciles y caras”, explicó ahora.
Aun así, el edificio sigue esperando.
Y Albino también.
“Tenemos el personal, tenemos todo y tenemos un edificio que es una joya”, aseguró. El objetivo máximo continúa siendo volver a funcionar como hospital completo las 24 horas, tal como lo hizo históricamente. Pero mientras tanto, la posibilidad de una reapertura parcial ya aparece mucho más cerca que hace apenas unos meses.
“Con la ayuda de ustedes iremos mejor todavía”, agradeció.
A sus casi 80 años, Albino no habla de retiro ni descanso. Sigue pensando en los niños, en la desnutrición y en cómo volver a poner en marcha un lugar que considera indispensable.
Y quizás lo más impactante sea justamente eso: que una historia nacida desde la desesperación logró transformarse en una enorme red solidaria que hoy mantiene viva la esperanza de volver a abrir las puertas de un hospital que miles de familias necesitan.
Cómo seguir colaborando para llegar a 1500 voluntarios
Los canales de donaciones dinerarias son:
a - Transferencias bancarias
1 - Desde Argentina
Banco Francés
En pesos: 0085-027063/5 Cuenta corriente $ CBU 0170085520000002706351
Alias: fundacion.conin.fr
En dólares: 0484-060184/7 Cuenta corriente en U$S CBU 0170484026000006018474
Alias: franc-conin-usd
Banco Supervielle
En pesos Cuenta corriente 066-579829-1
CBU: 0270066310005798290018 Alias: conin.supervielle
Mercado Pago
Alias: fundacionconin
Nombre: Coop. para la Nutrición Infantil
2 - Desde el extranjero:
Transferencia bancaria
Bco. Intermediario: Standard Chartered Bank
Swift Code: SCBLUS33
ABA: 026002561
Dirección: 1 Av MADISON, 3 rd. FLOOR. NEW YORK EE.UU
Bco. Beneficiario: BBVA Banco Francés S. A.
Swift Code: BFRPARBA
Dirección: Reconquista 199 CP. C1003ABC
Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina
Beneficiario:
Fundación Conin 0484-060184/7 Cuenta corriente en U$S CBU 0170484026000006018474
Transferencia a través de HelpArgentina
Con exención impositiva en USA
https://www.helpargentina.org/es/checkout/checkout/id_ong/10/
b - SUSCRIPCION DONACION MENSUAL.
http://donaronline.org/fundacion-conin/alguna-vez-pensaste-en-cambiar-el-mundo