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Por qué el queso azul y el queso roquefort no son lo mismo: ¿cuáles son las diferencias?

Dos variedades de queso que solemos confundir por su aspecto y olor, pero, por si no sabías, tienen varias diferencias

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Diferencias entre dos quesos que creemos que son lo mismo. 

Diferencias entre dos quesos que creemos que son lo mismo. 

El queso azul y el queso roquefort a menudo generan debate y disputa porque son alimentos bastante parecidos o que, por lo menos, comparten la característica de ser quesos. Sus diferencias están en el origen, la fabricación, la distribución, el sabor y el uso.

Cuando vamos a la fiambrería y pedimos queso roquefort, no estamos más que haciendo uso de un nombre genérico o un nombre que hizo popular a un tipo de queso. Lo cierto es que, si vivís en Argentina, probablemente nunca hayas consumido queso roquefort como tal y hayas estado comprando una variedad de queso azul local.

queso
El queso roquefort y el queso azul son alimentos diferentes.&nbsp;&nbsp;

El queso roquefort y el queso azul son alimentos diferentes.

Existe un tipo de queso o grupo de quesos que se elaboran por inyección controlada y planificada de variedades de hongos. Ojo, no quiere decir que si al pedazo de queso cremoso que tenés en la heladera le salió moho, te lo puedas comer. Los hongos que se añaden son especies que no generan daños en el organismo.

El queso en sí es un derivado lácteo, un alimento semilíquido que se obtiene al madurar la cuajada de leche. Un queso madurado con hongos es un tipo de queso con levaduras añadidas que dan un color, olor, aroma y sabor característico al alimento.

Hay muchos tipos de quesos con hongos, con diferencias y que fabrican a partir de levaduras diversas. Entonces, ¿qué diferencias tienen el roquefort y el queso azul?

¿Cuáles son las diferencias entre el queso roquefort y el queso azul?

Para empezar a pensar las diferencias, hay que entender que el queso roquefort es un tipo de queso azul, pero no todos los quesos azules son roquefort.

El queso roquefort se elabora en la región de Roquefort en Francia y cuenta con Denominación de Origen Protegida. Este alimento se elabora con leche cruda de oveja y se madura en cuevas naturales. Es un queso más gourmet.

El queso azul abarca una categoría más amplia de alimentos lácteos. El queso azul que comemos en Argentina se diferencia del roquefort francés muchísimo, sobre todo porque se elabora con leche de vaca pasteurizada. Es un queso más económico, suave y cremoso.

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Diferencias claves entre dos tipos de quesos.&nbsp;

Diferencias claves entre dos tipos de quesos.

Otra diferencia es que para elaborar queso roquefort se utiliza un moho específico denominado Penicillium roqueforti. Los quesos azules locales se elaboran con otras variedades del moho Penicillium.

En cuanto al sabor, el queso roquefort se diferencia por su intensidad. Es más picante y es un poco salado. El queso azul genérico varía de acuerdo al moho usado y al tiempo de estacionamiento, pero el que consumimos en el país es mucho más suave.

¿Qué significa que un alimento sea de Denominación de Origen Protegida?

Un alimento de Denominación de Origen Protegida o DOP es un producto originario de una región específica y que solo puede recibir su nombre si fue elaborado en ese lugar y bajo ciertas condiciones.

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Solo puede llevar el nombre de roquefort el queso elaborado en ciertas condiciones y en determinado espacio geogr&aacute;fico.&nbsp;

Solo puede llevar el nombre de roquefort el queso elaborado en ciertas condiciones y en determinado espacio geográfico.

Solo puede llevar el nombre de roquefort el queso azul que se elaboró en la región francesa de Roquefort y que se estacionó en las cuevas específicas.

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