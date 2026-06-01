Por qué el queso azul y el queso roquefort no son lo mismo: ¿cuáles son las diferencias?

queso El queso roquefort y el queso azul son alimentos diferentes.

Existe un tipo de queso o grupo de quesos que se elaboran por inyección controlada y planificada de variedades de hongos. Ojo, no quiere decir que si al pedazo de queso cremoso que tenés en la heladera le salió moho, te lo puedas comer. Los hongos que se añaden son especies que no generan daños en el organismo.

El queso en sí es un derivado lácteo, un alimento semilíquido que se obtiene al madurar la cuajada de leche. Un queso madurado con hongos es un tipo de queso con levaduras añadidas que dan un color, olor, aroma y sabor característico al alimento.

Hay muchos tipos de quesos con hongos, con diferencias y que fabrican a partir de levaduras diversas. Entonces, ¿qué diferencias tienen el roquefort y el queso azul?

¿Cuáles son las diferencias entre el queso roquefort y el queso azul?

Para empezar a pensar las diferencias, hay que entender que el queso roquefort es un tipo de queso azul, pero no todos los quesos azules son roquefort.

El queso roquefort se elabora en la región de Roquefort en Francia y cuenta con Denominación de Origen Protegida. Este alimento se elabora con leche cruda de oveja y se madura en cuevas naturales. Es un queso más gourmet.

El queso azul abarca una categoría más amplia de alimentos lácteos. El queso azul que comemos en Argentina se diferencia del roquefort francés muchísimo, sobre todo porque se elabora con leche de vaca pasteurizada. Es un queso más económico, suave y cremoso.

queso azul roquefort Diferencias claves entre dos tipos de quesos.

Otra diferencia es que para elaborar queso roquefort se utiliza un moho específico denominado Penicillium roqueforti. Los quesos azules locales se elaboran con otras variedades del moho Penicillium.

En cuanto al sabor, el queso roquefort se diferencia por su intensidad. Es más picante y es un poco salado. El queso azul genérico varía de acuerdo al moho usado y al tiempo de estacionamiento, pero el que consumimos en el país es mucho más suave.

¿Qué significa que un alimento sea de Denominación de Origen Protegida?

Un alimento de Denominación de Origen Protegida o DOP es un producto originario de una región específica y que solo puede recibir su nombre si fue elaborado en ese lugar y bajo ciertas condiciones.

Roquefort Solo puede llevar el nombre de roquefort el queso elaborado en ciertas condiciones y en determinado espacio geográfico.

Solo puede llevar el nombre de roquefort el queso azul que se elaboró en la región francesa de Roquefort y que se estacionó en las cuevas específicas.