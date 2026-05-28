Pocos lo saben: el truco para guardar el queso en la heladera y evitar la formación de hongos

Esas pequeñas gotas de agua alteran las condiciones óptimas de preservación, afectando especialmente a los quesos blandos y semiblandos. La humedad acumulada modifica la textura, intensifica olores y acelera el proceso de deterioro, promoviendo el desarrollo de hongos.

Para contrarrestar este problema, existe un truco infalible: guardar el queso en un recipiente junto a un corcho. La eficacia de este método radica en la composición porosa del material, la cual funciona como un absorbente natural capaz de captar la humedad atrapada en la heladera. Al lograr un entorno mucho más seco alrededor del alimento, se previene la aparición de hongos.

Para garantizar el éxito de este truco, resulta fundamental emplear un corcho de origen exclusivamente natural, dado que las versiones sintéticas carecen de la capacidad de absorción necesaria. Asimismo, debe estar impecable, completamente seco y libre de cualquier rastro de vino o suciedad.

queso heladera Descubrí cómo guardar el queso en la heladera.

Otros trucos para guardar el queso en la heladera

Más allá del uso del corcho, se recomienda mantener la heladera a una temperatura correcta y asegurar la limpieza estricta de los recipientes.

Además, otro truco efectivo consiste en el uso de papel vegetal o papel manteca. El procedimiento ideal consiste en envolver el queso directamente con este material. Como complemento, se aconseja cubrir el paquete con un paño de algodón limpio o introducirlo en un envase cuya tapa no selle por completo.

Este sistema resulta especialmente provechoso para quesos curados y semicurados, destacándose ejemplos clásicos como el parmesano, el cheddar o el gouda.