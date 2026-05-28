Pocos lo saben: el truco para guardar el queso en la heladera y evitar la formación de hongos

La conservación adecuada de los alimentos en la heladera es un desafío cotidiano. En este sentido, mantener la frescura del queso suele generar ciertos interrogantes. Uno de los mayores enemigos de este producto lácteo es el exceso de humedad, la cual promueve la formación de hongos. Para evitar que esto suceda, existe un truco infalible que conocerás a continuación.
Cómo guardar el queso en la heladera para que no se formen hongos
Generalmente, tras abrir una porción de queso que la compramos en el supermercado o en el almacén, la guardamos en envases plásticos para evitar que absorba los aromas de otros productos. Sin embargo, esta práctica habitual suele provocar condensación debido a las variaciones térmicas dentro de la heladera.
Esas pequeñas gotas de agua alteran las condiciones óptimas de preservación, afectando especialmente a los quesos blandos y semiblandos. La humedad acumulada modifica la textura, intensifica olores y acelera el proceso de deterioro, promoviendo el desarrollo de hongos.
Para contrarrestar este problema, existe un truco infalible: guardar el queso en un recipiente junto a un corcho. La eficacia de este método radica en la composición porosa del material, la cual funciona como un absorbente natural capaz de captar la humedad atrapada en la heladera. Al lograr un entorno mucho más seco alrededor del alimento, se previene la aparición de hongos.
Para garantizar el éxito de este truco, resulta fundamental emplear un corcho de origen exclusivamente natural, dado que las versiones sintéticas carecen de la capacidad de absorción necesaria. Asimismo, debe estar impecable, completamente seco y libre de cualquier rastro de vino o suciedad.
Otros trucos para guardar el queso en la heladera
Más allá del uso del corcho, se recomienda mantener la heladera a una temperatura correcta y asegurar la limpieza estricta de los recipientes.
Además, otro truco efectivo consiste en el uso de papel vegetal o papel manteca. El procedimiento ideal consiste en envolver el queso directamente con este material. Como complemento, se aconseja cubrir el paquete con un paño de algodón limpio o introducirlo en un envase cuya tapa no selle por completo.
Este sistema resulta especialmente provechoso para quesos curados y semicurados, destacándose ejemplos clásicos como el parmesano, el cheddar o el gouda.