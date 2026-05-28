El túnel que perforó la montaña más alta del mundo y convierte a un país en una nueva potencia agrícola

El túnel que perforó la montaña más alta del mundo y convierte a este país en una nueva potencia agrícola

Se trata del Sunkoshi–Marin Diversion Multipurpose Project, una obra de ingeniería hidráulica en Nepal que perfora la compleja geografía himalaya para desviar parte del caudal del río Sunkoshi hacia la cuenca del río Kamala, en la región del Terai. Esta zona, más baja y fértil, es el corazón agrícola del país, pero históricamente ha dependido de lluvias irregulares y sistemas de riego insuficientes. El túnel, de varios kilómetros bajo montañas inestables, busca equilibrar esa desigualdad hídrica.

El proyecto no es solo un conducto de agua, es una pieza de infraestructura diseñada para múltiples propósitos. Combina riego, potencial hidroeléctrico y gestión de recursos hídricos. Este túnel busca llevar el exceso de agua de una cuenca a otra donde falta, convirtiendo la geografía en una red más conectada y eficiente.

Sunkoshi–Marin Diversion Multipurpose Project (1)

La importancia de este túnel

La obra incluye un túnel de aproximadamente 13,3 kilómetros excavado con una tuneladora TBM a través del Himalaya, considerado uno de los más largos de Nepal. El sistema transportará cerca de 67 m³ de agua por segundo.

Su importancia va más allá de la ingeniería. En términos agrícolas, el impacto podría ser decisivo:

más de 120.000 hectáreas de tierras potencialmente irrigadas

mayor estabilidad en las cosechas de arroz, trigo y maíz

una reducción de la vulnerabilidad frente a sequías cada vez más impredecibles por el cambio climático

el proyecto también incluye una central hidroeléctrica capaz de generar más de 31 MW de electricidad

En un país donde gran parte de la economía depende del campo, esto no es un detalle técnico, sino una cuestión de seguridad alimentaria. Pero también hay una dimensión más sutil. Perforar en la montaña del Himalaya no es solo abrir roca, es intervenir un equilibrio natural extremadamente frágil.