Por primera vez, un túnel podría conectar América y Asia: una construcción de 8.000 millones que podría cambiar el comercio

La propuesta se trata de un túnel ferroviario bajo el Estrecho de Bering que conectaría Rusia y Estados Unidos, entre Siberia y Alaska. La propuesta, conocida informalmente como “Putin-Trump Tunnel”, imagina una infraestructura de unos 112 kilómetros capaz de unir dos continentes separados por hielo y océano.

El proyecto, valuado en cerca de 8.000 millones de dólares, busca simbolizar cooperación y abrir nuevas rutas de comercio. Sin embargo, por ahora, sigue siendo solo una idea, sin aprobación oficial ni inicio de construcción. En enviado de Rusia también mencionó que la idea encajaría dentro de una visión más amplia de cooperación económica, incluyendo posibles proyectos conjuntos en el Ártico y recursos naturales. Incluso sugirió que empresas como The Boring Company de Elon Musk podrían participar en la construcción para reducir costos y tiempos.

Tunel Bering (1)

Un túnel nuevo pero una idea vieja

El interés por esta conexión no es nuevo, data del siglo XIX, cuando ingenieros del Imperio Ruso ya planteaban la posibilidad de unir Eurasia con América mediante Alaska, que en ese entonces aún no pertenecía a Estados Unidos. En el siglo XXI, la idea ha reaparecido de forma intermitente en contextos de cooperación internacional, pero siempre limitada por factores geopolíticos, ambientales y económicos.

Las propuestas han incluido desde túneles ferroviarios submarinos hasta puentes-isla combinados con túneles. En 2014, por ejemplo, un estudio vinculado a ingenieros chinos propuso una conexión ferroviaria de alta velocidad entre Rusia y Estados Unidos, estimando costos superiores a los 200.000 millones de dólares, aunque sin respaldo gubernamental oficial ni inicio de obras.

En los conceptos más desarrollados, se ha planteado un sistema de túneles ferroviarios paralelos con una galería central de servicio y emergencia, similar a otros grandes túneles modernos, pero adaptado a condiciones árticas. También se han considerado posibles estaciones intermedias en islas o plataformas artificiales, aunque no existe consenso técnico sobre el diseño final.