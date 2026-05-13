El primer túnel subfluvial Sudamérica está en Argentina: el único del mundo construido bajo el lecho de un río de llanura

Se trata del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis, que conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe, atravesando el río Paraná bajo su lecho. Inaugurado en 1969, se convirtió en un referente de la ingeniería regional y en un ejemplo de integración entre provincias.

Con una longitud aproximada de 2,5 km, este túnel permite el paso de miles de vehículos diariamente, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la logística entre ambas ciudades. La construcción de esta infraestrucura impulsó el desarrollo económico y urbano de la región del Litoral de Argentina.

Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis (1)

Importancia de este túnel de Argentina

Está compuesto por 37 tubos de hormigón armado, cada uno con un diámetro exterior de 10,8 metros y un peso aproximado de 4.500 toneladas. A diferencia de los túneles en montañas o zonas firmes, acá el desafío fue enorme porque el suelo es más blando e inestable. Por eso se considera una infraestructura muy especial. No solo cruza un río, sino uno de los más difíciles de trabajar por su forma y su terreno.

Este túnel no solo une dos ciudades, sino que también genera impactos clave: