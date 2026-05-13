La importancia de este túnel trasciende fronteras y se proyecta mucho más allá de lo que se ve a simple vista, posicionando a Argentina en el mapa de la ingeniería avanzada y sirviendo como precedente para proyectos similares en todo el mundo. Te contamos de qué construcción se trata y qué ciudades une.
El primer túnel subfluvial Sudamérica está en Argentina: el único del mundo construido bajo el lecho de un río de llanura
Se trata del Túnel Subfluvial Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis, que conecta las ciudades de Paraná y Santa Fe, atravesando el río Paraná bajo su lecho. Inaugurado en 1969, se convirtió en un referente de la ingeniería regional y en un ejemplo de integración entre provincias.
Con una longitud aproximada de 2,5 km, este túnel permite el paso de miles de vehículos diariamente, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la logística entre ambas ciudades. La construcción de esta infraestrucura impulsó el desarrollo económico y urbano de la región del Litoral de Argentina.
Importancia de este túnel de Argentina
Está compuesto por 37 tubos de hormigón armado, cada uno con un diámetro exterior de 10,8 metros y un peso aproximado de 4.500 toneladas. A diferencia de los túneles en montañas o zonas firmes, acá el desafío fue enorme porque el suelo es más blando e inestable. Por eso se considera una infraestructura muy especial. No solo cruza un río, sino uno de los más difíciles de trabajar por su forma y su terreno.
Este túnel no solo une dos ciudades, sino que también genera impactos clave:
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Reduce tiempos de viaje entre Paraná y Santa Fe.
Impulsa el comercio y la economía regional.
Representa un hito de ingeniería para su época.
Fortalece la integración urbana del Litoral argentino.
Sirve como antecedente para grandes obras de infraestructura.