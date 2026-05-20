El país de Sudamérica que construye el primer túnel submarino inmersivo y revoluciona el transporte tras 100 años de espera

Se trata del Túnel Santos-Guarujá, una megaobra submarina de 1.5 kilómetros que unirá las ciudades de Santos y Guarujá, en el estado de Sao Paulo. El proyecto tendrá 870 metros bajo el agua, atravesando el canal del Puerto de Santos, considerado el puerto más importante de América Latina. Gracias a esta infraestructura, millones de personas podrán reducir viajes que hoy tardan hasta una hora entre ferris y rutas congestionadas a solo unos minutos.

La inversión estimada de esta infraestructura alcanza los R$ 6800 millones, equivalentes a unos USD 1300 millones. El túnel contará con tres carriles por sentido, una pasarela para peatones y ciclistas, además de una galería técnica destinada a servicios e infraestructura. El contrato también contempla la operación y el mantenimiento de la obra durante 30 años.

Túnel Santos-Guarujá (2)

Un túnel gigante bajo el mar conectará dos ciudades clave de Brasil en minutos

Actualmente, más de 2 millones de personas dependen de conexiones lentas y saturadas para desplazarse entre ambas ciudades. Por eso, el túnel promete transformar la movilidad urbana, mejorar la logística del puerto y fortalecer la economía de toda la región de la Baixada Santista.

Aunque algunos lo presentan como el primero de América del Sur, en realidad será el primer gran túnel submarino marítimo de Brasil y una de las mayores hazañas de infraestructura de la región. Además, se espera que la construcción genere alrededor de 9000 empleos directos e indirectos. Si se cumplen los plazos previstos, el túnel estará listo en 2031 y marcará un antes y un después para el desarrollo urbano y económico de Brasil.