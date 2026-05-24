El queso no es un fiambre: qué es realmente y cuál es la diferencia con estos alimentos

El queso y los fiambres tienen diferencias enormes y muy marcadas, pero los confundimos porque los solemos ver juntos o porque se compran en el mismo lugar. Hoy te explico cuáles son las diferencias entre estos grupos de alimentos y qué características tiene cada uno de ellos.

Diferencias y usos del queso y el fiambre: por qué se cree que son lo mismo

Esta confusión es muy común en Argentina. Pensar que el queso y el fiambre están clasificados en el mismo grupo de alimentos es un error frecuente.

La culpa de ello la tiene el modo en que los compramos. Tanto el queso como el fiambre se compran en la fiambrería o están en la misma góndola del supermercado; además, son alimentos que combinan bien juntos.

picada El queso y el fiambre suelen ir juntos en preparaciones.

Si pensamos en la máquina de cortar fiambre, se usa también para fetear queso en la fiambrería, sin distinción ni diferencia. También se usan ambos alimentos en las picadas; van juntos en un sándwich, se comen fríos y se ponen juntos en una tarta de jamón y queso.

Pero no son lo mismo. La principal y más importante diferencia es que el queso es un derivado lácteo y el fiambre es un producto cárnico. Para entender las diferencias, hay que conocer sus características, fabricación y conservación.

Qué es el queso y qué es el fiambre: alimentos con diferencias

El queso se clasifica en el grupo de alimentos lácteos o derivados de lácteos. Un queso generalmente se obtiene por coagulación de la leche, proceso que se puede dar por un ácido o por enzimas, pero al fin y al cabo es una coagulación.

Los derivados lácteos son aquellos alimentos o productos que se obtienen a partir de la leche y que se procesan por medio de un tratamiento tecnológico determinado. La crema de leche, la manteca, el queso y el suero lácteo son derivados.

A diferencia del queso, los fiambres no tienen nada que ver con la leche. Estos alimentos son productos cárnicos procesados y cocinados que se envasan o almacenan en barreras pensadas para alargar su vida útil.

queso y salame Dos alimentos con muchas diferencias.

Por ejemplo, el salame se envasa en la tripa y se seca como forma de conservación. Los fiambres se conservan mucho más tiempo y se mantienen mejor por no estar expuestos al aire y por su modo de preparación. Muchos quesos pueden entrar en descomposición a los pocos días.

Por lo tanto, el queso y el fiambre tienen muchísimas diferencias. Sabes que estos alimentos no son lo mismo; te permite almacenarlos de manera adecuada y diferente, considerando sus necesidades.