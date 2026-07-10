Cómo hacer la Torta de ricota: la receta de panadería riquísima y fácil con pocos ingredientes

La torta de ricota es una de las recetas tradicionales de la pastelería que se destaca por el sabor suave y cremoso del queso y por el dulzor del azúcar impalpable. Se trata de un postre ideal para reuniones familiares o de amigos.
Aunque sea una receta de panadería, la torta de ricota no requiere de técnicas complicadas ni de demasiados ingredientes. Además, es perfecta para disfrutar durante los días más fríos del año, acompañada de tu infusión favorita.
Receta de la torta de queso ricota
Ingredientes:
Para la masa:
- 250 g de harina 0000
- 125 g de manteca fría
- 100 g de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura de 1 limón
Para el relleno:
- 500 g de queso ricota
- 150 g de azúcar
- 2 huevos
- Ralladura de 1 limón
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- 100 g de crema de leche
Cómo es la receta de la torta de ricota: el paso a paso
- Antes de comenzar con la receta de la torta de ricota, precalienta el horno a 180ºC. De esta manera te aseguras de una cocción pareja.
- Primero, en un bowl, mezcla la harina con el azúcar y, si quieres, una pizca de sal. Agrega la manteca fría en cubos y forma un arenado con las yemas de los dedos.
- A continuación, suma el huevo y la ralladura de limón. Une bien hasta formar un bollo y envuelve en papel film. Lleva a la heladera por 30 minutos.
- Mientras tanto, en el mismo bowl mezcla la ricota, el azúcar, los huevos, la ralladura de limón y la esencia de vainilla hasta obtener una crema homogénea. Incorpora la crema de leche y mezcla bien.
- Para finalizar, forra un molde de tarta con la masa estirada y vuelca el relleno de queso ricota. Distribúyelo de forma uniforme y cocina durante 40 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Deja enfriar la torta de ricota antes de servir.