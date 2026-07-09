No hay nada mejor que preparar recetas tradicionales de la época colonial y celebrar el Día de la Independencia compartiendo un postre rico en la calidez del hogar. Es por eso que, este jueves 9 de julio, te dejamos todos los ingredientes y pasos para hacer los pastelitos de membrillo criollos.
Día de la Independencia
Cómo hacer Pastelitos de membrillo: la receta criolla para el 9 de julio con solo 5 ingredientes
Prepara tus propios pastelitos de membrillo con esta receta criolla y económica, ideal para celebrar el 9 de julio, Día de la Independencia
Los pastelitos de membrillo tienen una receta fácil y rápida que lleva solo 4 ingredientes. Son un dulce tierno, calentito y sabroso que se cocina en aceite en pocos minutos y es ideal para el postre o para acompañar el mate de la tarde.
Receta para hacer pastelitos criollos de membrillo
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 1 pizca de sal
- 100 g de margarina y 50 más para pincelar
- 300 g de dulce de membrillo
- 200 cc. de agua
No es necesario que los pastelitos criollos vayan rellenos de membrillo. También puedes usar dulce de batata, dulce de leche o queso.
Cómo hacer la receta de pastelitos criollos de la época colonial
- Primero, en un bol, coloca la harina y forma un hueco en el centro. Agrega la margarina derretida, la sal y el agua. Forma la masa y déjala tapada en la heladera por 15 minutos.
- A continuación, estira y pinta la masa con el resto de la margarina derretida. Luego, espolvorea con maicena o harina y dóblala en 3. Lleva a la heladera por 15 minutos más.
- Vuelve a estirar la masa, píntala y espolvorea harina nuevamente. Ahora, debes doblar la masa en 4 partes, estirarla en tiras y cortar cuadrados no muy grandes.
- En el centro del pastelito, coloca un cubito de dulce de membrillo o batata y pon otro cuadrado de masa por arriba. Pellízcala para darle forma.
- Para finalizar, fríe los pastelitos de membrillo en abundante aceite y cúbrelos con almíbar de azúcar y agua. Otra opción es rociarlos con azúcar impalpable.