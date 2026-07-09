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Cómo hacer un Locro para 10 personas: la receta para el 9 de julio, con 8 ingredientes de calidad y sabrosísimo

Con ingredientes como maíz blanco, porotos, calabaza y carnes, la cocción lenta es el secreto de este sabrosísimo locro para 10 personas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Locro tradicional para este 9 de julio, Día de la Independencia.

Locro tradicional para este 9 de julio, Día de la Independencia.

El Día del la Independencia, celebrado el 9 de julio de cada año, es la ocasión perfecta para preparar exquisitas recetas de invierno, reconfortantes y rendidoras. Por eso, te enseñamos a hacer un locro para 10 personas con ingredientes de calidad y en pocos minutos.

El locro criollo es una receta típica para las fechas patrias, como así también para los días invernales que invitan a reconfortar el cuerpo con una comida abundante, sabropsa y caliente.

Para preparar la receta del locro para 10 personas se necesitan ingredientes como maíz blanco, porotos, calabaza y carnes. Además, puedes hacer una salsa picante, que te enseñaremos a continuación. No olvides que la cocción lenta es el secreto de esta comida patria.

Receta para hacer locro para 10 personas

Ingredientes:

  • 300 g de maíz blanco partido
  • 200 g de poroto blanco
  • 200 g de panceta
  • 3 chorizos criollos (podér sumar 1/2 colorado)
  • 1 patita de chancho y sus cueritos
  • 300 g de carne de ternera
  • 1 cebolla
  • 500 g de calabaza
  • 1 vaso de vino Malbec (opcional)

Salsa (opcional):

  • 100 g de cebolla de verdeo
  • 1 taza de aceite
  • Pimentón y ají molido, a gusto
  • 1/2 taza de agua

Cómo hacer la receta de Llocro para 10 personas, paso a paso

  1. Antes de preparar el guiso, remoja los porotos y el maíz blanco por 24 horas en un recipiente con agua en la heladera (puedes saltear este paso).
  2. Al día siguiente, comienza a preparar el locro. Corta todos los ingredientes en cubos y cocina el maíz junto con los porotos, la calabaza y la cebolla con 2 litros de agua. Revuelve con una cuchara de madera cada 15 minutos.
  3. Pasada una hora de cocción, suma las carnes y revuelve nuevamente. Si quieres, puedes agregar vino Malbec en este paso.

Cómo hacer una salsa picante para el locro:

  1. Para preparar la salsa picante, pica la cebolla de verdeo y llévala a una olla con aceite, a temperatura baja. La idea es cocinarla lento.
  2. Luego, diluye 2 cucharadas de pimentón y 2 cucharadas de ají molido en medio vaso de agua y súmalo al aceite. Mezcla y cocina por 5 minutos.
  3. Sirve el locro bien caliente y la salsa picante en un recipiente aparte para incorporar a gusto.

¿Cuánto sale un locro para 10 personas?

Preparar un locro para 10 personas puede costar entre 60 a 70 mil pesos, incluyendo cueritos, patitas de chancho, panceta, chorizos y carne de ternera. Estos valores son teniendo en cuenta que el kilogramo tiene un valor de 20 mil pesos y rinde 3 porciones.

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