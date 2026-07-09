Cómo hacer un Locro para 10 personas: la receta para el 9 de julio, con 8 ingredientes de calidad y sabrosísimo

El Día del la Independencia, celebrado el 9 de julio de cada año, es la ocasión perfecta para preparar exquisitas recetas de invierno, reconfortantes y rendidoras. Por eso, te enseñamos a hacer un locro para 10 personas con ingredientes de calidad y en pocos minutos.
El locro criollo es una receta típica para las fechas patrias, como así también para los días invernales que invitan a reconfortar el cuerpo con una comida abundante, sabropsa y caliente.
Para preparar la receta del locro para 10 personas se necesitan ingredientes como maíz blanco, porotos, calabaza y carnes. Además, puedes hacer una salsa picante, que te enseñaremos a continuación. No olvides que la cocción lenta es el secreto de esta comida patria.
Receta para hacer locro para 10 personas
Ingredientes:
- 300 g de maíz blanco partido
- 200 g de poroto blanco
- 200 g de panceta
- 3 chorizos criollos (podér sumar 1/2 colorado)
- 1 patita de chancho y sus cueritos
- 300 g de carne de ternera
- 1 cebolla
- 500 g de calabaza
- 1 vaso de vino Malbec (opcional)
Salsa (opcional):
- 100 g de cebolla de verdeo
- 1 taza de aceite
- Pimentón y ají molido, a gusto
- 1/2 taza de agua
Cómo hacer la receta de Llocro para 10 personas, paso a paso
- Antes de preparar el guiso, remoja los porotos y el maíz blanco por 24 horas en un recipiente con agua en la heladera (puedes saltear este paso).
- Al día siguiente, comienza a preparar el locro. Corta todos los ingredientes en cubos y cocina el maíz junto con los porotos, la calabaza y la cebolla con 2 litros de agua. Revuelve con una cuchara de madera cada 15 minutos.
- Pasada una hora de cocción, suma las carnes y revuelve nuevamente. Si quieres, puedes agregar vino Malbec en este paso.
Cómo hacer una salsa picante para el locro:
- Para preparar la salsa picante, pica la cebolla de verdeo y llévala a una olla con aceite, a temperatura baja. La idea es cocinarla lento.
- Luego, diluye 2 cucharadas de pimentón y 2 cucharadas de ají molido en medio vaso de agua y súmalo al aceite. Mezcla y cocina por 5 minutos.
- Sirve el locro bien caliente y la salsa picante en un recipiente aparte para incorporar a gusto.
¿Cuánto sale un locro para 10 personas?
Preparar un locro para 10 personas puede costar entre 60 a 70 mil pesos, incluyendo cueritos, patitas de chancho, panceta, chorizos y carne de ternera. Estos valores son teniendo en cuenta que el kilogramo tiene un valor de 20 mil pesos y rinde 3 porciones.