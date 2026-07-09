Cómo hacer un Locro para 10 personas: la receta para el 9 de julio, con 8 ingredientes de calidad y sabrosísimo

El locro criollo es una receta típica para las fechas patrias, como así también para los días invernales que invitan a reconfortar el cuerpo con una comida abundante, sabropsa y caliente.

Para preparar la receta del locro para 10 personas se necesitan ingredientes como maíz blanco, porotos, calabaza y carnes. Además, puedes hacer una salsa picante, que te enseñaremos a continuación. No olvides que la cocción lenta es el secreto de esta comida patria.