Cómo hacer Caramelo líquido para postres: la receta con 1 ingrediente secreto para que no cristalice

El caramelo líquido es una de las recetas más versátiles, ya que es el dulce ideal para acompañar distintos postres como el flan, el budín de pan, las tortas invertidas y hasta compotas de frutas y helados. Si bien existen muchas formas de prepararlo, hay trucos para que salga perfecto, con una textura fluida y brillante.
Para lograr un caramelo líquido que no se endurezca, es fundamental usar azúcar como base junto con dos ingredientes esenciales que marcan la diferencia: agua y limón. Estos permiten controlar la cocción, lograr un color dorado y evitar que se cristalice con el paso del tiempo.
Receta para hacer caramelo líquido
Ingredientes:
- 150 g de azúcar (3/4 taza)
- 1 vaso de agua
- Jugo de 1 limón (ingrediente secreto)
Con las cantidades de los ingredientes anteriores se pueden cubrir 18 postres, aproximadamente.
Cómo preparar la receta del caramelo líquido, paso a paso
- Primero, en una olla a baño María, coloca el azúcar y calienta a fuego bajo. Luego, agrega agua sobre el azúcar. Es importante que la olla donde vas a realizar el caramelo no toque el agua de la olla que está abajo.
- A continuación, incorpora el jugo de limón y remueve bien hasta que el azúcar se disuelva por completo. No dejes de remover en ningún momento.
- Cuando el caramelo comience a hervir y el agua se disuelva, deja de mezclar con la cuchara y comienza a mover la olla. Este paso es importante para evitar que se cristalice. Cuando tenga un color oscuro, ya estará listo.
- Debes poner el caramelo líquido en moldes para postres antes de que se enfríe. De lo contrario, te enseñamos un truco para reservarlo.
Cómo evitar que el caramelo líquido se endurezca
El truco para evitar que el caramelo líquido se endurezca es usar jugo de limón en la preparación. Además, añadir agua a la receta hará que quede más líquido y que sea más difícil que llegue a endurecerse.
Una vez que tengas el caramelo líquido hecho, jamás se endurecerá de nuevo, por lo que puedes reservarlo en tarros de cristal herméticos en la heladera.