Cómo preparar Sopa de maní: la receta de invierno de Cocineros Argentinos

Se trata de una especie de guiso que lleva una combinación de ingredientes exquisita: osobuco, maní, cebolla, zanahoria, puerro, apio, arvejas, arroz y condimentos. Además, se termina con una salsa picante y papas fritas.

Sin dudas, la sopa de maní es una receta reconfortante. En estas oportunidad, te compartimos la preparación, desde cero, compartida por Cocineros Argentinos.