Cómo preparar Sopa de maní: la receta de invierno de Cocineros Argentinos

La sopa de maní es una de las recetas tradicionales de la gastronomía latinoamericana que se destaca por su perfil nutritivo y calórico, ideal para disfrutar en un almuerzo o cena de invierno.
Se trata de una especie de guiso que lleva una combinación de ingredientes exquisita: osobuco, maní, cebolla, zanahoria, puerro, apio, arvejas, arroz y condimentos. Además, se termina con una salsa picante y papas fritas.
Sin dudas, la sopa de maní es una receta reconfortante. En estas oportunidad, te compartimos la preparación, desde cero, compartida por Cocineros Argentinos.
Receta para hacer Sopa de maní de Cocineros Argentinos
Esta es la receta auténtica de la Sopa de maní compartida por Cocineros Argentinos. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- Caldo de verdura, c/n
- 8 rodajas de osobuco
- 1 1/2 taza de maní crudo pelado
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 puerro
- 1 rama de apio
- 1/2 taza de arvejas
- 1/2 taza de arroz
- 1 diente de ajo picado
- 1 cdta. de comino molido
- 1 cdta. de orégano
- Sal
- Pimienta
Terminación:
- Perejil picado
- Papas fritas
Cómo preparar la receta de la Sopa de maní tradicional: el paso a paso
- Primero, procesa el maní pelado crudo con un poco de agua hasta lograr una pasta.
- Luego, en una olla con caldo de verduras hirviendo, agrega puerro, cebolla, zanahoria, ajo y morrón bien picados. Además, suma la carne en trozos pequeños.
- Luego, incorpora la pasta de maní al guiso. Salpimienta, tapa y revuelve de vez en cuando para que el maí no se pegue en el fondo.
- Cocina por 50 minutos y agrega el arroz (cocina por 20 minutos más). Cinco minutos antes de terminar con la cocción, agrega las arvejas.
- Para terminar, prepara una salsa. Rehoga la cebolla y el morrón picados más el ají picante y sala. Sirve la sopa, suma las papas fritas con perejil y la salsa picante.