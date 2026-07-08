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Cómo hacer Papas bravas: la receta madrileña de invierno con una salsa picante irresistible y en 30 minutos

Las papas bravas, un clásico de Madrid, se reinventan con esta receta que combina papas doradas y una salsa brava picante

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las papas bravas son una de las recetas madrileñas más queridas.

Las papas bravas son una de las recetas madrileñas más queridas.

Las papas bravas son una de las recetas típicas de la cocina madrileña. De hecho, en muchos lugares de Madrid hay retaurantesd abocados y especialistas en "bravas". incluso hay rankin con las mejores dela ciudad.

Se trata de una salsa elaborada con ajos, harina y pimentón, ligado con un caldo de verduras o de pollo, con el que se obtiene una textura suave con un toque picante irresistible. En cuando a las papas, solo hay que cortarlas en trozos y freírlas para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro.

La receta definitiva de papas bravas españolas.

La receta definitiva de papas bravas españolas.

Receta para hacer papas bravas tradicionales

Ingredientes:

  • 1 k de papas
  • Aceite de oliva
  • Sal

Para la salsa brava:

  • 4 cdas. de aceite de oliva
  • 5 dientes de ajo
  • 1 cda. de harina
  • 1 cda. de pimentón dulce
  • 1 cda. de pimentón picante
  • 250 ml de caldo de verduras o pollo
  • Sal

Cómo preparar la receta de las papas bravas: el paso a paso

Salsa:

  1. Primero, pela los ajos y córtalos. Fríe en una sartén con aceite de oliva y, cuando comiencen a dorarse, incorpora la harina y fríe.
  2. A continuación, añade los dos tipos de pimentón y mezcla rápidamente. Agrega el caldo y mezcla removiendo constantemente hasta que espese.
  3. Por último, tritura la salsa en la batidora para que no quede ningún trozo de ajo.

Papas fritas:

  1. Pela y corta las papas en cubos y fríelas en una sartén con aceite a temperatura media.
  2. Cuando las papas estén hechas, sube la temperatura y deja que se doren.

Presentación:

  1. Escurrimos las papas del aceite sobre papel absorbente y colócalas sobre la mezcla en una cazuela de barro.
  2. Sirve con la salsa caliente por encima y disfruta de las exquisitas papas bravas.

Listo, ya tienes la receta auténtica de las papas bravas para disfrutar de una picada o una comida reconfortante en invierno.

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