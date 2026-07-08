Cómo hacer Papas bravas: la receta madrileña de invierno con una salsa picante irresistible y en 30 minutos

Las papas bravas son una de las recetas típicas de la cocina madrileña. De hecho, en muchos lugares de Madrid hay retaurantesd abocados y especialistas en "bravas". incluso hay rankin con las mejores dela ciudad.
Se trata de una salsa elaborada con ajos, harina y pimentón, ligado con un caldo de verduras o de pollo, con el que se obtiene una textura suave con un toque picante irresistible. En cuando a las papas, solo hay que cortarlas en trozos y freírlas para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro.
Receta para hacer papas bravas tradicionales
Ingredientes:
- 1 k de papas
- Aceite de oliva
- Sal
Para la salsa brava:
- 4 cdas. de aceite de oliva
- 5 dientes de ajo
- 1 cda. de harina
- 1 cda. de pimentón dulce
- 1 cda. de pimentón picante
- 250 ml de caldo de verduras o pollo
- Sal
Cómo preparar la receta de las papas bravas: el paso a paso
Salsa:
- Primero, pela los ajos y córtalos. Fríe en una sartén con aceite de oliva y, cuando comiencen a dorarse, incorpora la harina y fríe.
- A continuación, añade los dos tipos de pimentón y mezcla rápidamente. Agrega el caldo y mezcla removiendo constantemente hasta que espese.
- Por último, tritura la salsa en la batidora para que no quede ningún trozo de ajo.
Papas fritas:
- Pela y corta las papas en cubos y fríelas en una sartén con aceite a temperatura media.
- Cuando las papas estén hechas, sube la temperatura y deja que se doren.
Presentación:
- Escurrimos las papas del aceite sobre papel absorbente y colócalas sobre la mezcla en una cazuela de barro.
- Sirve con la salsa caliente por encima y disfruta de las exquisitas papas bravas.
Listo, ya tienes la receta auténtica de las papas bravas para disfrutar de una picada o una comida reconfortante en invierno.