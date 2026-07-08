Cómo hacer Papas bravas: la receta madrileña de invierno con una salsa picante irresistible y en 30 minutos

Se trata de una salsa elaborada con ajos, harina y pimentón, ligado con un caldo de verduras o de pollo, con el que se obtiene una textura suave con un toque picante irresistible. En cuando a las papas, solo hay que cortarlas en trozos y freírlas para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro.

La receta definitiva de papas bravas españolas.

Receta para hacer papas bravas tradicionales

Ingredientes: