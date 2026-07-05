La lengua a la vinagreta es una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina y una opción ideal para preparar durante el invierno. Su sabor inconfundible, su textura tierna y su gran rendimiento la convierten en un plato perfecto para compartir en reuniones familiares o disfrutar como entrada.
Cómo hacer Lengua a la vinagreta casera: la receta perfecta y tierna con 7 ingredientes
La lengua a la vinagreta es una receta argentina ideal para disfrutar en picadas o como acompañamiento de otras comidas
Aunque requiere una cocción prolongada, su preparación es sencilla y solo necesita unos pocos ingredientes para lograr un resultado delicioso. El toque de la vinagreta, con aceite, vinagre, ajo y condimentos, realza el sabor de la carne y la convierte en una receta clásica que nunca pasa de moda.
Entre las recetas económicas y rendidoras, la lengua a la vinagreta ocupa un lugar especial. Puede servirse fría, acompañada con ensaladas, pan casero o como parte de una picada, demostrando que los platos tradicionales siguen siendo una excelente alternativa para disfrutar de la buena cocina sin gastar de más.
Receta de lengua a la vinagreta casera
El truco para que la lengua a la vinagreta quede en su punto justo es tener en cuenta la proporción entre aceite y vinagre, que debe ser 1/2 taza de vinagre cada 1 taza de aceite.
Para que la vinagreta tenga un sabor concentrado, se puede preparar el día anterior. De esa manera, se amalgaman los sabores. ¿Qué necesitas para esta receta?
Ingredientes:
- 1 lengua de vaca
- 1/2 taza de aceite
- 1 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- 3 cdas. de perejil
- Sal y pimienta
- Condimentos: laurel, romero y tomillo
Cómo preparar la receta de Lengua a la vinagreta, paso a paso
- Para empezar con la receta, en una olla, coloca la lengua con agua y lleva a hervir. Agrega sal, pimienta, laurel, romero y tomillo. Cocina por tres horas hasta que quede tierna y retírala del fuego.
- Deja reposar la lengua en la misma olla con agua hasta que esté tibia. Luego, retira la piel y deja reposar y enfriar en la heladera antes de rebanarla.
- Mientras tanto, en un bol, coloca ajo picado, perejil, sal, pimienta, aceite y vinagre. Revuelve bien.
- Finalmente, filetea la lengua y distribuye capas de fetas y la vinagreta. Repite el proceso entre capa y capa.