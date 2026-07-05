Cómo hacer Lengua a la vinagreta casera: la receta perfecta y tierna con 7 ingredientes

Aunque requiere una cocción prolongada, su preparación es sencilla y solo necesita unos pocos ingredientes para lograr un resultado delicioso. El toque de la vinagreta, con aceite, vinagre, ajo y condimentos, realza el sabor de la carne y la convierte en una receta clásica que nunca pasa de moda.

Entre las recetas económicas y rendidoras, la lengua a la vinagreta ocupa un lugar especial. Puede servirse fría, acompañada con ensaladas, pan casero o como parte de una picada, demostrando que los platos tradicionales siguen siendo una excelente alternativa para disfrutar de la buena cocina sin gastar de más.