Salsa Alfredo para pastas: la receta perfecta (cremosa e intensa) con 5 ingredientes

La salsa Alfredo es una guarnición cremosa e intensa que se elabora a base de manteca, crema de leche y queso parmesano. Se trata de una de esas recetas italianas ideales para acompañar las pastas que nunca pasan de moda, ya que combina con cualquier tipo de comida, como carnes, pollo o mariscos.
Lo ideal es combinar la salsa Alfredo con fettuccini, aunque también se adapta a otro tipo de fideos. Con el tiempo la receta fue adaptándose y hoy existen variantes que incorporan un roux de harina y manteca, que da como resultado una guarnición más espesa con el inconfundible sabor del queso parmesano.
Receta de la salsa Alfredo para acompañar pastas
Ingredientes:
- 1/4 taza de manteca
- 1 taza de crema de leche
- 1 diente de ajo machacado
- 1 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1/4 taza de perejil fresco
Procedimiento:
- Primero, derrite la manteca en una olla mediana a fuego medio-bajo. Luego, agrega la crema de leche y cocina a fuego lento durante 5 minutos.
- A continuación, agrega el ajo machacado y el queso parmesano rallado y mezcla con una cuchara, haciendo movimientos rápidos.
- Para finalizar, agrega el perejil picado, retira del fuego y sirve la salsa Alfredo sobre las pastas cocidas de tu preferencia.
Trucos para lograr una salsa Alfredo cremosa
- Puedes reemplazar el queso parmesano por gruyere o fontina, que se derriten mejor.
- La pimienta y las hierbas frescas saborizan aún más la salsa Alfredo.
- Puedes preparar las pastas con la salsa en una fuente y llevar al horno para gratinar.
- La salsa Alfredo queda riquísima con zucchinis, espinacas o espárragos cocidos.
Listo, ya tienes la receta de la exquisita salsa Alfredo para acompañar todo tipo de pastas. Es cremosa, abundante y tiene un perfil intenso que va perfecto con cualquier plato.