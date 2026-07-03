Cómo hacer Bizcochuelo de yogur: la receta perfecta de la torta matera con 6 ingredientes

Entre las tortas clásicas para acompañar el mate, esta receta se destaca por su versatilidad. Puede hacerse con yogur de vainilla, limón, frutilla o natural, y también admite ingredientes como ralladura de cítricos, frutas o chips de chocolate para darle un toque diferente. Su miga se mantiene tierna durante varios días si se conserva bien.

Si te gustan las recetas simples y caseras, la torta de yogur es una excelente opción. Es una de esas tortas que nunca fallan, con una combinación perfecta de sabor, humedad y esponjosidad que conquista desde el primer bocado.