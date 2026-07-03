Cómo hacer Bizcochuelo de yogur: la receta perfecta de la torta matera con 6 ingredientes

La torta de yogur es una de las recetas caseras más elegidas por quienes buscan un bizcochuelo húmedo, esponjoso y muy fácil de preparar. El yogur aporta una textura suave, una humedad característica y un aroma natural que realza el sabor de la masa sin necesidad de agregar demasiadas esencias. Además, es una preparación económica y rendidora, ideal para compartir en la merienda o el desayuno.
Entre las tortas clásicas para acompañar el mate, esta receta se destaca por su versatilidad. Puede hacerse con yogur de vainilla, limón, frutilla o natural, y también admite ingredientes como ralladura de cítricos, frutas o chips de chocolate para darle un toque diferente. Su miga se mantiene tierna durante varios días si se conserva bien.
Si te gustan las recetas simples y caseras, la torta de yogur es una excelente opción. Es una de esas tortas que nunca fallan, con una combinación perfecta de sabor, humedad y esponjosidad que conquista desde el primer bocado.
Receta para hacer la torta de yogur: el bizcochuelo húmedo y esponjoso
Ingredientes:
- 3 huevos
- 3/4 taza de azúcar
- Esencia de vainilla, c/n
- 1/2 taza de aceite
- 1/2 taza de yogur bebible (sabor a elección)
- 2 tazas de harina leudante
- Azúcar impalpable (opcional)
Cómo hacer la receta de la torta de yogur, paso a paso
- Primero, bate los huevos por unos minutos a temperatura ambiente. Luego, agrega el azúcar y sigue batiendo.
- A continuación, suma la esencia de vainilla y el aceite y continúa batiendo. Agrega el yogur y mezcla hasta que se integre bien.
- Ahora incorpora la harina tamizada en dos o tres tandas, mezclando con movimientos envolventes.
- Por último, coloca la mezcla en un molde engrasado y enharinado y cocina el la torta de yogur en el horno precalentado a 180°C por 1 hora. Estará listo cuando al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio.
- Opcional: cuando se enfríe el bizcochuelo, puedes espolvorear azúcar impalpable por encima.