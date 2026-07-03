Dejó que su gata le lamiera un raspón y su vida cambió para siempre: 9 días en coma y un final trágico

El amor por las mascotas muchas veces nos hace olvidar que un mínimo descuido puede desencadenar una auténtica pesadilla. Lo que comenzó como una escena cotidiana y tierna entre una dueña y su gata terminó de la peor manera en un hospital. El impactante caso conmocionó al mundo de la medicina y hoy vuelve a poner bajo la lupa un peligro invisible.
El dramático episodio tuvo lugar en Melbourne, Australia. Una mujer de 80 años descansaba pacíficamente en su habitación cuando su gata, de nombre Minty, la arañó levemente mientras jugaban. Al tratarse de una herida superficial, la víctima no le prestó mayor importancia. Sin embargo, el error fatal ocurrió minutos después: dejó que el animal le lamiera la zona lastimada.
Una pesadilla inesperada
A través de la saliva del gato, una agresiva bacteria ingresó de forma directa al torrente sanguíneo de la anciana. Pocas horas más tarde, su familia la encontró completamente desmayada en su cuarto. Ante el desesperante panorama, fue trasladada de urgencia al hospital Box Hill, pero el daño en su organismo ya era severo.
El diagnóstico médico dejó en shock a los familiares: la mujer había desarrollado una meningitis bacteriana fulminante. A pesar del desesperado esfuerzo de los profesionales de la salud por reanimarla, la paciente entró en un profundo estado de coma. Tras resistir durante 9 días en terapia intensiva, los médicos confirmaron su trágica muerte.
El peligro oculto en la saliva de los gatos
Los especialistas explicaron que los gatos portan de manera natural en sus hocicos bacterias extremadamente peligrosas para el ser humano, como la Pasteurella y la Bartonella.
"Infecciones relacionadas a mordeduras y arañazos de esta índole recibimos en el hospital al menos una vez a la semana", alertó el director de enfermedades infecciosas de la institución, quien lanzó una advertencia tajante: jamás hay que permitir que una mascota lama una herida abierta, sobre todo si se trata de adultos mayores o personas con el sistema inmune debilitado.