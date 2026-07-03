Dejó que su gata le lamiera un raspón y su vida cambió para siempre: 9 días en coma y un final trágico

El diagnóstico médico dejó en shock a los familiares: la mujer había desarrollado una meningitis bacteriana fulminante. A pesar del desesperado esfuerzo de los profesionales de la salud por reanimarla, la paciente entró en un profundo estado de coma. Tras resistir durante 9 días en terapia intensiva, los médicos confirmaron su trágica muerte.

El peligro oculto en la saliva de los gatos

Los especialistas explicaron que los gatos portan de manera natural en sus hocicos bacterias extremadamente peligrosas para el ser humano, como la Pasteurella y la Bartonella.

"Infecciones relacionadas a mordeduras y arañazos de esta índole recibimos en el hospital al menos una vez a la semana", alertó el director de enfermedades infecciosas de la institución, quien lanzó una advertencia tajante: jamás hay que permitir que una mascota lama una herida abierta, sobre todo si se trata de adultos mayores o personas con el sistema inmune debilitado.