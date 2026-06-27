Los gatos acostumbran a mirar por la ventana como parte de su rutina. Foto Canva

Si tu gato se entretiene mirando por la ventana, te contamos qué significa y por qué lo hace

Los gatos son observadores y curiosos por naturaleza, dedicando gran parte del día a analizar movimientos humanos o de otros animales, sonidos y cambios en su entorno.

Es por eso que cuando un felino mira por la ventana, lo que hace básicamente es ver aves, insectos, personas, movimiento de árboles, etc. Si bien esto les permite enriquecerse sin exponerse, para los expertos veterinarios los beneficios de que miren por la ventana son varios y estos son algunos de ellos:

Disminuye comportamientos respecto a la falta de estímulos, como el estrés o la apatía.

Este hábito les ayuda a que los gatos tengan una mayor estimulación mental.

tengan una mayor estimulación mental. Reduce su aburrimiento y los ayuda a mantenerse activos.

Estimula su comportamiento natural de cazadores y observadores.

Mirar por la ventana ayuda a la estimulación mental de los felinos. Foto Canva

Con esta actividad, pueden ejercitar sus capacidades cognitivas sin salir de casa.

Que el gato mire por la ventana evita que su bienestar emocional se vea afectado.

mire por la evita que su bienestar emocional se vea afectado. Evita que aparezcan problemas de comportamiento felino.

Si bien los gatos se pasan gran parte del día durmiendo, cuando se despiertan necesitan descargar energías y si estan acostumbrados a no salir de casa, hacerlos mirar por la ventana es una buena opción, además de estimular el juego con ellos.