El gremio Funcionarios Judiciales también aceptó la oferta de aumento salarial para el resto del año

Mejora de oferta salarial y acuerdo con Judiciales

El acuerdo llegó tras la consulta del gremio con sus bases.

La propuesta consistió en un aumento del 7% en agosto y otro del 4% en noviembre, ambos no acumulativos y calculados sobre el salario básico de junio de 2026. Se trata de una mejora respecto de la oferta inicial, que contemplaba incrementos del 5% en agosto y 3% en noviembre.

Con este resultado, el Ejecutivo logra sumar un nuevo acuerdo y avanza en una ronda de paritarias que todavía continúa abierta para varios sectores.

Se demora la paritaria con otros gremios estatales

Mientras ya obtuvo la aceptación de tres gremios, el Gobierno provincial continúa negociando con el resto de las organizaciones sindicales de la administración pública.

La situación de los Funcionarios Judiciales es diferente a la de los empleados del sector, que no están conformes con la oferta y continúan esperando una propuesta mejor.

ATE, que reúne trabajadores de la administración central y del sector de salud, analiza el 11% total ofertado y aún se encuentra en cuarto intermedio con el Gobierno.

AMPROS, en tanto, pidió una mejor oferta de aumento salarial y acordó volver a reunirse el lunes 6 de julio.