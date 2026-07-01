El SUTE aprobó la oferta del Gobierno para el segundo semestre de 7% en agosto y 4% en noviembre

Los maestros y celadores aceptaron la oferta salarial del gobierno.

Con este acuerdo, el Ejecutivo suma un nuevo entendimiento con uno de los gremios más numerosos de la administración pública y continúa avanzando con las negociaciones salariales del resto de los sectores estatales.

Desde el Gobierno, la directora de Recursos Humanos, Mariana Lima, confirmó que las rondas paritarias seguirán durante los próximos días con los demás sindicatos que representan a trabajadores de la Administración Pública provincial.

El acuerdo alcanzado con el SUTE permitirá actualizar los salarios de los docentes y celadores durante la segunda mitad del año, en el marco de la política salarial que impulsa el Ejecutivo para 2026.

El Gobierno espera la respuesta de otros gremios estatales

Además del acuerdo con el SUTE, el Gobierno continúa con las negociaciones salariales con el resto de los sindicatos de la administración pública.

En la última ronda de paritarias, el Ejecutivo mejoró la oferta para los trabajadores de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia.

La propuesta para el segundo semestre de 2026 consiste en un aumento del 7% en agosto y otro del 4% en noviembre, ambos no acumulativos y calculados sobre el salario básico de junio de 2026. Se trata de una mejora respecto de la oferta inicial, que contemplaba incrementos del 5% en agosto y 3% en noviembre.

Los representantes gremiales recibieron el nuevo ofrecimiento y lo pondrán a consideración de las bases antes de comunicar una respuesta oficial. La misma postura adoptaron los sindicatos que representan a los trabajadores judiciales y de Vialidad Provincial.