Ulpiano Suarez fue el único intendente de Mendoza presente en un acto de la AMIA

Cincuenta intendentes -incluido Ulpiano Suarez- y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, en la AMIA. Foto: AMIA

Ulpiano Suarez adhirió al pedido de justicia

Ulpiano Suarez -uno de los nombres que suena para competir por la gobernación en 2027- firmó el documento que suscribieron sus pares y Jorge Macri para insistir en el pedido de justicia "ante la causa AMIA".

La nota rubricada por los jefes comunales también impulsa acciones para prevenir y erradicar el antisemitismo, la xenofobia y toda forma de discriminación, y destaca la importancia de una Justicia independiente y eficaz como condición indispensable para la consolidación de una sociedad más justa.

El sábado 18 de julio se cumplen 32 años del atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina y, en este contexto, Jorge Macri se comprometió a generar acciones con el fin de visibilizar la impunidad en la causa AMIA.

Además reafirmó la exigencia en el pedido de justicia y mantener vivo el homenaje a las 85 personas asesinadas, así como a los más de 300 heridos en el atentado ocurrido en la calle Pasteur 633.

El Mes de la Memoria es una iniciativa que se desarrolla a lo largo de los 30 días previos al aniversario del atentado con el objetivo de fortalecer la memoria, la reflexión y el compromiso colectivo frente a la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y toda forma de violencia y discriminación.

El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, destacó: “Esta jornada demuestra que, más allá de las distancias y las diferencias políticas, hay valores que nos unen. Nos convoca una causa común: mantener viva la memoria y seguir pidiendo, con firmeza, que termine la impunidad que persiste desde hace 32 años en la causa que investiga el ataque terrorista contra la AMIA”.