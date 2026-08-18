Ruta 60 y Variante Palmira, una zona marcada por 3 accidentes y 5 muertos en menos de un año

Así quedó el Taunus tras impactar a la moto cuyo conductor murió. El accidente ocurrió en septiembre de 2025 en Ruta 60 y Variante Palmira. Foto: archivo

El 10 de enero de 2026, el cruce entre la 60 y la Variante Palmira volvía a ser noticia: Estefanía Vanesa Brea tenía 30 años. Iba en un Fiat Uno que chocó con un camión semirremolque conducido por un brasileño. La mujer fue trasladada al Hospital Perrupato, pero murió en el camino.

Dolor por Juana y Rosario Masó Tillar y Oscar Fernández

Juana y Rosario Masó Tillar eran hermanas y tenían 20 y 19 años. Viajaban junto a parte de su familia a bordo de una Volkswagen T-Cross cuando ocurrió el violento accidente frontal en la Ruta 60, a la salida del callejón Piperbo, metros al oeste de la Variante de Palmira.

El accidente ocurrió alrededor de las 20.30 del domingo. Según el relato de una testigo, el conductor de la camioneta, Martín Omar Tillar –tío de las chicas-, intentó sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y terminó chocando de frente contra un Peugeot 504 que venía en dirección contraria.

El conductor de ese auto era Oscar Aníbal Fernández Mercau. El Chacha, un árbitro de fútbol amateur de 48 años, murió mientras era trasladado al Hospital Central.

En la camioneta también viajaban Florencia Bettalemmi, pareja del conductor, y Ariadna Tillar, hermana del conductor y mamá de las dos jóvenes fallecidas. Todos sufrieron heridas de distinta consideración y fueron derivados a distintos hospitales.

Así quedaron los vehículos del trágico accidente del domingo en la noche, en Ruta 60, a metros de la Variante Palmira.

Juana estudiaba ingeniería industrial. Rosario, psicología. La muerte de las chicas provocó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y las comunidades educativas de las que formaron parte.

Otro accidente fatal en la Ruta 60 y Variante Palmira

Estefanía Vanesa Brea viajaba como acompañante en un Fiat Uno. Circulaba hacia el este por la Ruta 60. Pleno enero. Sábado al mediodía.

R. M., brasileño, conducía un camión Scania con semirremolque por la Variante Palmira, de sur a norte.

Bajó hacia la Ruta 60 y se topó con el auto. Los dos ocupantes del Fiat sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados al Hospital Perrupato. La mujer murió mientras era trasladada en ambulancia.

Una mujer murió al chocar con un camión en el cruce entre Variante Palmira y Ruta 60. El accidente fue en enero de 2026. Foto: archivo

El conductor del camión resultó ileso y el dosaje de alcohol le dio 0.

La muerte de un motociclista en Ruta 60 y Variante Palmira

El otro accidente fatal que ocurrió en el mismo cruce en menos de un año sucedió el 9 de septiembre de 2025.

Carlos Jesús Estrada, de 43 años, circulaba por la Ruta 60 en una Bajaj Rouser de 200 cc de este a oeste cuando, pasando por debajo del puente de la Variante Palmira, fue alcanzado por un Ford Taunus que transitaba de sur a norte.

Las primeras pericias señalaron en aquel entonces que el automóvil habría sufrido una falla en los frenos. De hecho, antes de impactar contra la moto, el Taunus chocó contra un tacho de arena y continuó su marcha hasta golpear el costado izquierdo del rodado.

Carlos Jesús Estrada era el motociclista que murió en el cruce de Ruta 60 y Variante Palmira, en septiembre de 2025. Foto: archivo

El motociclista cayó al asfalto y sufrió heridas gravísimas. Tanto que los profesionales de la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado constataron su muerte en el lugar.