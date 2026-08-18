Tres vidas que se terminaron en un instante. El accidente en Maipú, más precisamente, en Fray Luis Beltrán terminó con tres vidas, con tres proyectos, con sueños. Entre ellos, el de dos jóvenes hermanas.
Ingeniera industrial y psicóloga: los sueños truncados de las dos hermanas que murieron tras chocar en Maipú
Juana (21) y Rosario Masó Tillar (19) viajaban junto a su familia en una camioneta sobre la ruta 60 cuando sufrieron un violento accidente frontal. Ambas murieron este lunes estando internadas
Juana Masó Tillar y Rosario Masó Tillar tenían su futuro, o el inicio de este ya comenzado. La primera ya iba a la universidad; la segunda estaba a punto de empezar. Pero un segundo, una mala decisión y la vida de ambas se truncó, junto a la de un hombre, Oscar Fernández, que manejaba el otro vehículo.
Proyectos universitarios que quedaron truncados
Juana Masó Tillar tenía 21 años y estudiaba la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Mendoza. Tras el choque, ingresó en estado crítico a la unidad de terapia intensiva del Hospital Central, donde se constató su deceso a las 17:44 debido a un paro cardiorrespiratorio.
Por su parte, su hermana menor, Rosario (19), soñaba con ser psicóloga y se encontraba estudiando en la UCA. La joven sufrió politraumatismos graves y debió pasar por el quirófano del mismo nosocomio capitalino, confirmándose cerca de las 20:00 su muerte cerebral.
Cómo ocurrió el trágico choque en la ruta 60
El impacto se produjo alrededor de las 20:30 a la altura del callejón Piperbo, en la localidad de Fray Luis Beltrán. En ese punto de la ruta 60, la camioneta Volkswagen T-Cross en la que se desplazaban las hermanas chocó de manera frontal contra un automóvil Peugeot 504.
El conductor del vehículo menor fue identificado como Oscar Fernández, de 48 años. Fernández se desempeñaba como árbitro de fútbol en torneos amateur de la zona Este y falleció producto de las graves heridas mientras era trasladado de urgencia hacia el Hospital Central. En el interior de su automóvil, las autoridades policiales hallaron una pistola semiautomática calibre 22.
El estado de salud de los familiares internados
Dentro de la camioneta Volkswagen también viajaban otros tres adultos que resultaron con lesiones de diversa consideración:
- Martín Omar Tillar (52): Conductor del vehículo. Sufrió politraumatismos y permanece internado en estado delicado dentro del Hospital Lagomaggiore.
- Ariadna Tillar (54): Presentó fractura de tibia y peroné junto con una fractura en el maxilar inferior. Se encuentra alojada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Perrupato.
- Florencia Bettalemmi (42): Ingresó al Hospital El Carmen con diagnóstico de traumatismo craneal grave y pérdida del conocimiento, permaneciendo bajo cuidados intensivos.
En pocas palabras
- Hermanas fallecieron: Juana (21) e Rosario Masó Tillar (19) murieron tras un choque frontal en Maipú.
- Carreras truncadas: Juana estudiaba Ingeniería Industrial y Rosario aspiraba a ser doctora.
- Accidente fatal: El siniestro ocurrió en la ruta 60 y también provocó la muerte de Oscar Fernández (48).