Ingeniera industrial y psicóloga: los sueños truncados de las dos hermanas que murieron tras chocar en Maipú

Por su parte, su hermana menor, Rosario (19), soñaba con ser psicóloga y se encontraba estudiando en la UCA. La joven sufrió politraumatismos graves y debió pasar por el quirófano del mismo nosocomio capitalino, confirmándose cerca de las 20:00 su muerte cerebral.

Cómo ocurrió el trágico choque en la ruta 60

El impacto se produjo alrededor de las 20:30 a la altura del callejón Piperbo, en la localidad de Fray Luis Beltrán. En ese punto de la ruta 60, la camioneta Volkswagen T-Cross en la que se desplazaban las hermanas chocó de manera frontal contra un automóvil Peugeot 504.

El conductor del vehículo menor fue identificado como Oscar Fernández, de 48 años. Fernández se desempeñaba como árbitro de fútbol en torneos amateur de la zona Este y falleció producto de las graves heridas mientras era trasladado de urgencia hacia el Hospital Central. En el interior de su automóvil, las autoridades policiales hallaron una pistola semiautomática calibre 22.

El estado de salud de los familiares internados

Dentro de la camioneta Volkswagen también viajaban otros tres adultos que resultaron con lesiones de diversa consideración: