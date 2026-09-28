Adopciones en Mendoza: buscan familia para dos hermanas de 8 y 11 años

"Y" es una niña de 8 años, dulce, tierna y muy afectuosa, que disfruta del contacto físico como abrazos y demostraciones de cariño. En un primer momento se muestra tímida ante personas desconocidas, tomándose su tiempo para entrar en confianza. Una vez que se siente segura, logra interactuar, conversar y expresar con claridad sus gustos, necesidades e intereses, tanto con adultos como con niños. Es una niña con muchas fortalezas y un gran corazón que necesita una familia que pueda brindarte amor, escucha activa, y compartir momentos con ella. Disfruta mucho de actividades recreativas, como salir a andar en bicicleta, ir a la plaza, salir a comer y hacer compras en el supermercado. Le encanta comer frutas, las frutillas son sus favoritas. En lo referido a su escolaridad cursa actualmente 3° grado. Posee hábitos de colaboración en las tareas del hogar, comparte sus pertenencias y se relaciona de manera respetuosa con sus pares.

"L" es una niña de 12 años, dulce, tranquila y de corazón sensible. Al principio puede mostrarse tímida, callada y algo reservada, pero cuando logra sentirse cómoda y en confianza, se muestra cariñosa ymuy afectuosa. Valora el afecto, la compañía y sentirse querida. En cuanto a su escolaridad asiste a 5° grado en escuela común. Le encanta pintar y disfruta especialmente de las actividades que le permiten crear y expresarse. Ha aprendido a coser, demostrando interés y entusiasmo por incorporar nuevos aprendizajes. También disfruta de las cosas sencillas, como salir a comer un pancho, caminar por el parque y compartir momentos al aire libre.