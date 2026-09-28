bEn virtud de lo ordenado por el GEJUAF del departamento de LAS HERAS, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de un grupo de hermanas de 8 y 11 años. Sus nombres comienzan con la letra "Y" y "L".
Adopciones en Mendoza: buscan familia para dos hermanas de 8 y 11 años
Dos hermanas, de 8 y 11 años, esperan ser adoptadas en Mendoza; una es muy afectuosa y la otra dulce y sensible, ambas anhelan un hogar
"Y" es una niña de 8 años, dulce, tierna y muy afectuosa, que disfruta del contacto físico como abrazos y demostraciones de cariño. En un primer momento se muestra tímida ante personas desconocidas, tomándose su tiempo para entrar en confianza. Una vez que se siente segura, logra interactuar, conversar y expresar con claridad sus gustos, necesidades e intereses, tanto con adultos como con niños. Es una niña con muchas fortalezas y un gran corazón que necesita una familia que pueda brindarte amor, escucha activa, y compartir momentos con ella. Disfruta mucho de actividades recreativas, como salir a andar en bicicleta, ir a la plaza, salir a comer y hacer compras en el supermercado. Le encanta comer frutas, las frutillas son sus favoritas. En lo referido a su escolaridad cursa actualmente 3° grado. Posee hábitos de colaboración en las tareas del hogar, comparte sus pertenencias y se relaciona de manera respetuosa con sus pares.
"L" es una niña de 12 años, dulce, tranquila y de corazón sensible. Al principio puede mostrarse tímida, callada y algo reservada, pero cuando logra sentirse cómoda y en confianza, se muestra cariñosa ymuy afectuosa. Valora el afecto, la compañía y sentirse querida. En cuanto a su escolaridad asiste a 5° grado en escuela común. Le encanta pintar y disfruta especialmente de las actividades que le permiten crear y expresarse. Ha aprendido a coser, demostrando interés y entusiasmo por incorporar nuevos aprendizajes. También disfruta de las cosas sencillas, como salir a comer un pancho, caminar por el parque y compartir momentos al aire libre.
Ambas hermanas necesitan una familia que las acompañe en su desarrollo y les brinde el amor que ellas se merecen. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlas en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- El GEJUAF de Las Heras: busca familia adoptiva para dos niñas de 8 y 11 años en Mendoza, quienes anhelan un hogar.
- Descripciones: la mayor es dulce y sensible; la menor, afectuosa y tímida al principio.
- Contacto: interesados en adoptar pueden comunicarse al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.