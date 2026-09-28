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Adopciones en Mendoza: buscan familia para dos hermanas de 8 y 11 años

Dos hermanas, de 8 y 11 años, esperan ser adoptadas en Mendoza; una es muy afectuosa y la otra dulce y sensible, ambas anhelan un hogar

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

bEn virtud de lo ordenado por el GEJUAF del departamento de LAS HERAS, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de un grupo de hermanas de 8 y 11 años. Sus nombres comienzan con la letra "Y" y "L".

"Y" es una niña de 8 años, dulce, tierna y muy afectuosa, que disfruta del contacto físico como abrazos y demostraciones de cariño. En un primer momento se muestra tímida ante personas desconocidas, tomándose su tiempo para entrar en confianza. Una vez que se siente segura, logra interactuar, conversar y expresar con claridad sus gustos, necesidades e intereses, tanto con adultos como con niños. Es una niña con muchas fortalezas y un gran corazón que necesita una familia que pueda brindarte amor, escucha activa, y compartir momentos con ella. Disfruta mucho de actividades recreativas, como salir a andar en bicicleta, ir a la plaza, salir a comer y hacer compras en el supermercado. Le encanta comer frutas, las frutillas son sus favoritas. En lo referido a su escolaridad cursa actualmente 3° grado. Posee hábitos de colaboración en las tareas del hogar, comparte sus pertenencias y se relaciona de manera respetuosa con sus pares.

"L" es una niña de 12 años, dulce, tranquila y de corazón sensible. Al principio puede mostrarse tímida, callada y algo reservada, pero cuando logra sentirse cómoda y en confianza, se muestra cariñosa ymuy afectuosa. Valora el afecto, la compañía y sentirse querida. En cuanto a su escolaridad asiste a 5° grado en escuela común. Le encanta pintar y disfruta especialmente de las actividades que le permiten crear y expresarse. Ha aprendido a coser, demostrando interés y entusiasmo por incorporar nuevos aprendizajes. También disfruta de las cosas sencillas, como salir a comer un pancho, caminar por el parque y compartir momentos al aire libre.

Ambas hermanas necesitan una familia que las acompañe en su desarrollo y les brinde el amor que ellas se merecen. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlas en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • El GEJUAF de Las Heras: busca familia adoptiva para dos niñas de 8 y 11 años en Mendoza, quienes anhelan un hogar.
  • Descripciones: la mayor es dulce y sensible; la menor, afectuosa y tímida al principio.
  • Contacto: interesados en adoptar pueden comunicarse al mail [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.
Resumen generado por Thinkindot AI

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