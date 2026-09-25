En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Luján de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a aquellas personas que deseen ser familia de una adolescente de 13 años.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para adolescente de 13 años
El Juzgado de Familia de Luján busca una familia para una adolescente de 13 años que disfruta del aire libre y la música, y anhela un hogar
“D” es una joven cariñosa, alegre, espontánea. Si bien en algunas ocasiones logra posicionarse desde un lugar de liderazgo frente a sus compañeros, ella se percibe tímida, tranquila y silenciosa. Además se describe a sí misma como respetuosa y educada y que no le gustan las malas palabras ni los gritos. Actualmente está asistiendo a 5to grado de la escuela común.
Para su aprendizaje está siendo acompañada por un centro de apoyo educativo para ayudarla en su aprendizaje. En su tiempo libre disfruta de diferentes paseos, le encanta el aire libre, salir a caminar, tomar helado, hacer picnic en parques y plazas. Su momento favorito es cuando comparte estos espacios con su madrina institucional y sus hermanas menores. Disfruta acompañarlas a jugar a los bebotes y a la pelota. Manifiesta que estos son sus momentos felices. Sus hermanos se encuentran residiendo en otros Hogares, pero se encuentran un par de veces por mes, espera con ansiedad y entusiasmo esos momentos.
Recibe abordaje terapéutico que le permitan sanar aspectos de su historia como así también hacer más llevadera su permanencia institucional. Cuando está en el Hogar prefiere actividades como escuchar música, su cantante favorita del momento es “La Joaqui”. También disfruta de ver películas de Disney, su preferida es Mohana y su princesa preferida es la Sirenita Ariel. Disfruta de aprender nuevas actividades para realizar. Actualmente hace el curso de peluquería y uñas, también le gusta el de maquillaje. Además, está practicando acrobacia en telas.
“D” manifiesta que desea una nueva familia, una nueva oportunidad para estar bien, solo desea que sean buenos con ella, que la cuiden y la quieran y la acompañen a mantener contacto con sus hermanos que es una necesidad fundamental en su bienestar. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de “D”, pueden comunicarse al mail [email protected].
En pocas palabras
- Búsqueda de familia: se convoca a adoptantes para una adolescente de 13 años con diversas cualidades y gustos.
- Apoyo y adaptaciones: la joven recibe acompañamiento educativo, terapéutico y disfruta de actividades como escuchar música y practicar acrobacia.
- Deseo de vínculo: manifiesta el anhelo de una nueva familia que la cuide, quiera y le permita mantener contacto con sus hermanos.