Adopciones en Mendoza: buscan familia para adolescente de 13 años

“D” es una joven cariñosa, alegre, espontánea. Si bien en algunas ocasiones logra posicionarse desde un lugar de liderazgo frente a sus compañeros, ella se percibe tímida, tranquila y silenciosa. Además se describe a sí misma como respetuosa y educada y que no le gustan las malas palabras ni los gritos. Actualmente está asistiendo a 5to grado de la escuela común.

Para su aprendizaje está siendo acompañada por un centro de apoyo educativo para ayudarla en su aprendizaje. En su tiempo libre disfruta de diferentes paseos, le encanta el aire libre, salir a caminar, tomar helado, hacer picnic en parques y plazas. Su momento favorito es cuando comparte estos espacios con su madrina institucional y sus hermanas menores. Disfruta acompañarlas a jugar a los bebotes y a la pelota. Manifiesta que estos son sus momentos felices. Sus hermanos se encuentran residiendo en otros Hogares, pero se encuentran un par de veces por mes, espera con ansiedad y entusiasmo esos momentos.