En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén de la Primera Circunscripción Judicial, se convoca a aquellas personas que deseen ser familia de un niño de 9 años.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 9 años cariñoso, alegre y que disfruta del aire libre
El Juzgado de Familia de Guaymallén busca personas dispuestas a brindar un hogar a un niño de 9 años con un perfil alegre y activo, que disfruta del aire libre y los animales
“O” es un es un niño cariñoso, alegre y gracioso que disfruta salir a pasear y compartir almuerzo, meriendas o cenas. Le gusta el contacto con la naturaleza y realizar todo tipo de actividades que tengan relación con estar en movimiento. Asiste a entrenamiento de fútbol, ludoteca y composición musical.
También disfruta de mirar videos de Youtube, jugar juegos virtuales y con la play station. Sin embargo, prefiere jugar al aire libre, estar con animales y andar en rollers. Asiste actualmente a tercer grado de escuela común y recibe acompañamiento terapéutico. Actualmente se vincula cada 15 días con sus dos hermanas, contando a su vez con el acompañamiento de la figura de su Padrino institucional, el cual ve semanalmente. Esta es una figura de apoyo muy importante para el niño ya que participa activamente de su cotidianidad y ha generado un cambio muy positivo en el humor y cotidianeidad del niño.
Pensamos que necesita contar con un entorno familiar que pueda acompañarla en sus necesidades materiales y psicoafectivas. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de “O”, pueden comunicarse al mail [email protected].
En pocas palabras
- Buscan familia: El Juzgado de Familia de Guaymallén convoca a adoptar a un niño de 9 años.
- Perfil del niño: Es cariñoso, alegre, disfruta el aire libre, los animales y actividades en movimiento.
- Contacto: Quienes deseen asumir el compromiso de adopción pueden comunicarse al mail [email protected].