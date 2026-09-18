En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “L”.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 8 años con pasión por el baile
La menor de 8 años, apasionada por el baile y el canto, busca una familia que pueda brindarle el acompañamiento terapéutico y afectivo necesario para su desarrollo
"L" es una niña de 8 años que disfruta mucho de compartir y jugar con otras personas. Le apasiona bailar y cantar. Es muy risueña, simpática, cariñosa, y afectuosa. Para su desarrollo requiere apoyo personalizado que le permita incorporar aprendizajes y ganar seguridad en sí misma.
Es independiente para realizar tareas acordes a su edad. Requiere acompañamiento en relación con sus hábitos alimentarios y el cuidado de su salud integral, a fin de fortalecer su crecimiento y bienestar general. Respecto a su escolaridad precisa acompañamiento, con propuestas adaptadas a su nivel de comprensión.
Realiza tratamiento integral en distintas áreas: nutrición, arteterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía y psicología; estos espacios contribuyen a potenciar su crecimiento advirtiendo avances significativos desde que asiste a ellos. Es por ello que "L" necesita una familia que pueda brindarle amor, acompañamiento, paciencia y contención.
Es importante que cuenten con disponibilidad para acompañar y sostener espacios terapéuticos que resultan importantes para su desarrollo, así como también acompañar y favorecer el vínculo con sus hermanas.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en sucrecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Búsqueda de familia: se busca una familia para una niña de 8 años que disfruta del baile y el canto y necesita acompañamiento terapéutico y afectivo para su desarrollo.
- Tratamientos integrales: la menor asiste a espacios de nutrición, arteterapia, fonoaudiología, psicopedagogía y psicología, mostrando avances significativos.
- Contacto: quienes deseen ser considerados para adoptarla, pueden contactarse por mail a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.