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Adopciones en Mendoza: buscan familia para una niña de 8 años con pasión por el baile

La menor de 8 años, apasionada por el baile y el canto, busca una familia que pueda brindarle el acompañamiento terapéutico y afectivo necesario para su desarrollo

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de “L”.

"L" es una niña de 8 años que disfruta mucho de compartir y jugar con otras personas. Le apasiona bailar y cantar. Es muy risueña, simpática, cariñosa, y afectuosa. Para su desarrollo requiere apoyo personalizado que le permita incorporar aprendizajes y ganar seguridad en sí misma.

Es independiente para realizar tareas acordes a su edad. Requiere acompañamiento en relación con sus hábitos alimentarios y el cuidado de su salud integral, a fin de fortalecer su crecimiento y bienestar general. Respecto a su escolaridad precisa acompañamiento, con propuestas adaptadas a su nivel de comprensión.

Realiza tratamiento integral en distintas áreas: nutrición, arteterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía y psicología; estos espacios contribuyen a potenciar su crecimiento advirtiendo avances significativos desde que asiste a ellos. Es por ello que "L" necesita una familia que pueda brindarle amor, acompañamiento, paciencia y contención.

Es importante que cuenten con disponibilidad para acompañar y sostener espacios terapéuticos que resultan importantes para su desarrollo, así como también acompañar y favorecer el vínculo con sus hermanas.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla/o en sucrecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Búsqueda de familia: se busca una familia para una niña de 8 años que disfruta del baile y el canto y necesita acompañamiento terapéutico y afectivo para su desarrollo.
  • Tratamientos integrales: la menor asiste a espacios de nutrición, arteterapia, fonoaudiología, psicopedagogía y psicología, mostrando avances significativos.
  • Contacto: quienes deseen ser considerados para adoptarla, pueden contactarse por mail a [email protected] o por WhatsApp al 2616799541.
Resumen generado por Thinkindot AI

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