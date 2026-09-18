En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de un niño de 11 años. La inicial de su nombre comienza con la letra A.
Adopciones en Mendoza: buscan familia para un niño de 11 años que asiste a 6to año
Un niño de 11 años, sensible y colaborador, busca una familia adoptiva en Mendoza. El Juzgado de Familia de Guaymallén coordina la convocatoria
"A" es un niño cariñoso, sensible y colaborador. Disfruta de las actividades que involucran el ejercicio físico, especialmente jugar al futbol. Se adapta con facilidad a las rutinas y sabe expresar lo que siente, lo que le gusta, sus miedos y sueños. Le encanta conversar. Adora los ratos de atención y juego individual con los adultos que se convierten en sus referentes.
Entiende muy bien los límites cuando se los dan con afecto, claridad y paciencia. Asiste a 6to año del turno mañana de una escuela de educación común, cumpliendo con la jornada completa. Además, posee apoyo escolar una vez a la semana con una profesora particular de manera personalizada, a fin de fortalecer su trayectoria educativas. En lo referido a la salud cuenta con abordaje integral de su salud en el Departamento de Salud de la institución donde se encuentra alojado.
"A" espera una familia que lo abrace, lo haga sentir contenido, lo acompañe a crecer y se convierta en su refugio seguro. ¿Y si esa familia sos vos?” BUSCAMOS UNA FAMILIA ADOPTIVA que este dispuesta a acompañar y potenciar el desarrollo de "A". La familia que desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Juzgado de Familia: se convoca a familias para adoptar a un niño de 11 años.
- Perfil del niño: es cariñoso, sensible, colaborador y disfruta del fútbol.
- Contacto para adopción: interesados deben comunicarse al correo [email protected] o WhatsApp 2616799541.