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Pedidos de adopción

Convocan a familias para adoptar a un niño de 11 años que busca un hogar

El Juzgado de Familia de San Martín busca una familia adoptiva para un niño cariñoso y creativo. Vías de contacto e información

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “M” (inicial de su nombre).

“M” tiene 11 años. Es un niño cariñoso y participativo que disfruta de actividades grupales, le gustan las salidas recreativas y al aire libre. Es muy creativo, disfruta de sentarse en espacios verdes y utilizar los recursos que tenga disponible (botellas, piedras, maderas). para desarrollar sus juegos de manera individual.

En relación a su educación asiste a escuela especial con la figura de acompañante en miras a una mejor satisfacción de sus necesidades. Como actividades recreativas concurre a un centro de día dos veces por semana donde participa de talleres grupales de musicoterapia, psicología, fonoaudiología y apoyo psicopedagógico.

Cuenta con controles pediátricos y vacunación al día, como así también Certificado Único de Discapacidad, con el objetivo de garantizar sus derechos y acceso a sus terapias. Asiste a tratamiento por salud mental, para trabajar aspectos relacionados a su historia, complementando su abordaje con un esquema de medicación para ayudarle a regular sus emociones.

Buscamos una familia que con cariño y paciencia pueda acompañar a “M” en su crecimiento, en su cotidianeidad y en sus terapias, respetando sus derechos y logrando un ambiente sano y estable para él. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva, pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Convocatoria familiar: se busca familia adoptiva para niño de 11 años por orden judicial.
  • Perfil del niño: cariñoso, creativo, asiste a escuela especial y centro de día.
  • Contacto: interesados deben comunicarse vía email o WhatsApp para entrevista.
Resumen generado por Thinkindot AI

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