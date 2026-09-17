Convocan a familias para adoptar a un niño de 11 años que busca un hogar

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de San Martín, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia de “M” (inicial de su nombre).
“M” tiene 11 años. Es un niño cariñoso y participativo que disfruta de actividades grupales, le gustan las salidas recreativas y al aire libre. Es muy creativo, disfruta de sentarse en espacios verdes y utilizar los recursos que tenga disponible (botellas, piedras, maderas). para desarrollar sus juegos de manera individual.
En relación a su educación asiste a escuela especial con la figura de acompañante en miras a una mejor satisfacción de sus necesidades. Como actividades recreativas concurre a un centro de día dos veces por semana donde participa de talleres grupales de musicoterapia, psicología, fonoaudiología y apoyo psicopedagógico.
Cuenta con controles pediátricos y vacunación al día, como así también Certificado Único de Discapacidad, con el objetivo de garantizar sus derechos y acceso a sus terapias. Asiste a tratamiento por salud mental, para trabajar aspectos relacionados a su historia, complementando su abordaje con un esquema de medicación para ayudarle a regular sus emociones.
Buscamos una familia que con cariño y paciencia pueda acompañar a “M” en su crecimiento, en su cotidianeidad y en sus terapias, respetando sus derechos y logrando un ambiente sano y estable para él. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva, pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria familiar: se busca familia adoptiva para niño de 11 años por orden judicial.
- Perfil del niño: cariñoso, creativo, asiste a escuela especial y centro de día.
- Contacto: interesados deben comunicarse vía email o WhatsApp para entrevista.