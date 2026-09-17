Convocan a familias para adoptar a un niño de 11 años que busca un hogar

“M” tiene 11 años. Es un niño cariñoso y participativo que disfruta de actividades grupales, le gustan las salidas recreativas y al aire libre. Es muy creativo, disfruta de sentarse en espacios verdes y utilizar los recursos que tenga disponible (botellas, piedras, maderas). para desarrollar sus juegos de manera individual.

En relación a su educación asiste a escuela especial con la figura de acompañante en miras a una mejor satisfacción de sus necesidades. Como actividades recreativas concurre a un centro de día dos veces por semana donde participa de talleres grupales de musicoterapia, psicología, fonoaudiología y apoyo psicopedagógico.