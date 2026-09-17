La muerte de un niño de 2 años y su abuela tras caer a un pozo séptico causaron conmoción en Guaymallén

La tragedia ocurrida en el barrio Buenos Vecinos, de Guaymallén, ocurrió alrededor de las 20.30 del miércoles, cuando los vecinos escucharon que una mujer pedía auxilio. Una vecina que es enfermera y su marido fueron los primeros en acercarse. Vieron que en el pozo séptico ubicado en el patio de la casa de las víctimas se veían las piernas de una mujer, mientras que la mamá del niño lloraba desconsolada al lado.

Inmediatamente pidieron ayuda a otros vecinos y entre 3 hombres sacaron del pozo a Miriam Videla. Lo peor fue cuando vieron que más abajo estaba en niño que cumpliría 2 años el 27 de septiembre. Sin demorar, también lo sacaron, pero según los dichos de la enfermera estaban los 2 sin reacción.