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Dolor y desesperación

La muerte de un niño de 2 años y su abuela tras caer a un pozo séptico causaron conmoción en Guaymallén

Los vecinos fueron los primeros en auxiliar a las víctimas. Cuando sacaron a la mujer del pozo encontraron que el niño estaba debajo sin signos vitales

Soledad Segade
Por Soledad Segade [email protected]

Miriam Videla, de 61 años, y Borja Lionel Berardi Panini, de casi 2 años, murieron tras el accidente doméstico ocurrido en la noche del miércoles en un barrio privado de Guaymallén. La abuela y el niño fueron auxiliados por vecinos que escucharon los gritos y pedidos de ayuda, pero aseguraron que cuando los sacaron del pozo séptico en el que habían caído ya estaban inconscientes.

La tragedia ocurrida en el barrio Buenos Vecinos, de Guaymallén, ocurrió alrededor de las 20.30 del miércoles, cuando los vecinos escucharon que una mujer pedía auxilio. Una vecina que es enfermera y su marido fueron los primeros en acercarse. Vieron que en el pozo séptico ubicado en el patio de la casa de las víctimas se veían las piernas de una mujer, mientras que la mamá del niño lloraba desconsolada al lado.

Inmediatamente pidieron ayuda a otros vecinos y entre 3 hombres sacaron del pozo a Miriam Videla. Lo peor fue cuando vieron que más abajo estaba en niño que cumpliría 2 años el 27 de septiembre. Sin demorar, también lo sacaron, pero según los dichos de la enfermera estaban los 2 sin reacción.

Auxilio al niño y la mujer que cayeron al pozo séptico en Guaymallén

Cuando la Policía llegó al lugar siguieron con las maniobras de reanimación al niño hasta que decidieron trasladarlo en el móvil hacia el hospital Notti, donde los médicos confirmaron la muerte del bebé pasadas las 21.

Mientras tanto, en la casa de las víctimas, los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado también confirmaron la muerte de la abuela del niño.

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