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5to título para el diez

La sorprendente cifra en dólares que Messi ganó tras conquistar la Campeones Cup

El equipo del capitán argentino venció 2-0 a Cruz Azul en la final y se aseguró una gran suma de dinero en premios regulados

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]

Lionel Messi volvió a ser determinante en una noche histórica para el Inter Miami. El astro rosarino guio a su equipo a la victoria por 2-0 frente a Cruz Azul para levantar la Campeones Cup 2026, pero la consagración no solo dejó un nuevo trofeo internacional en las vitrinas de las Garzas, sino también un jugoso botín económico.

De acuerdo al Convenio Colectivo entre la MLS y la Asociación de Jugadores (MLSPA), el Inter Miami obtuvo una bolsa fija de 240 mil dólares únicamente por disputar el choque decisivo. A ese monto inicial se le sumó un incentivo extra de 100 mil dólares pertenecientes al Team Bonus Pool por haber alzado el trofeo.

La cifra en dólares que Messi e Inter Miami ganaron tras el campeonato

A pesar de que la organización del certamen no suele hacer oficial una cifra fija de premio para las arcas de la institución, las normas transparentes de la liga norteamericana garantizan que estos millones de incentivos en dólares vayan directamente al bolsillo de los futbolistas de la franquicia de la Florida.

Tras la consagración ante el conjunto mexicano, el plantel comandado por la Pulga se aseguró una suma cercana a los 340 mil dólares en concepto de premios y bonificaciones. Con esta nueva estrella, Messi continúa agigantando su leyenda en Norteamérica y le otorga un millonario impulso financiero a la plantilla.

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