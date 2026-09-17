La sorprendente cifra en dólares que Messi ganó tras conquistar la Campeones Cup

De acuerdo al Convenio Colectivo entre la MLS y la Asociación de Jugadores (MLSPA), el Inter Miami obtuvo una bolsa fija de 240 mil dólares únicamente por disputar el choque decisivo. A ese monto inicial se le sumó un incentivo extra de 100 mil dólares pertenecientes al Team Bonus Pool por haber alzado el trofeo.

La cifra en dólares que Messi e Inter Miami ganaron tras el campeonato

A pesar de que la organización del certamen no suele hacer oficial una cifra fija de premio para las arcas de la institución, las normas transparentes de la liga norteamericana garantizan que estos millones de incentivos en dólares vayan directamente al bolsillo de los futbolistas de la franquicia de la Florida.