Adultos mayores: la rutina de ejercicios que mejora la movilidad y evita grandes dolores

Los participantes no solo mejoraron su equilibrio, sino que redujeron los tiempos necesarios para levantarse y sentarse, dos marcadores biomecánicos que la medicina utiliza para predecir el riesgo de caídas y la necesidad futura de apoyo asistencial.

Con una silla, los adultos mayores pueden aliviar sus molestias físicas.

Incorporar este tipo de ejercicio de manera periódica permite que los adultos mayores fortalezcan la musculatura estabilizadora del tronco y las extremidades inferiores.

Al incrementar el tono muscular con este tipo de ejercicios, las presiones se distribuyen mejor y se alivian los dolores en rodillas, cadera y zona lumbar.

La rutina de 4 minutos: paso a paso

El secreto del método radica en la intensidad focalizada y la constancia diaria. Consiste en realizar cuatro bloques de 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso:

Sentarse y levantarse de una silla: fortalece cuádriceps y glúteos. Si resulta complejo, se pueden apoyar las manos en las rodillas.

fortalece cuádriceps y glúteos. Si resulta complejo, se pueden apoyar las manos en las rodillas. Flexiones de brazos asistidas: apoyando las manos firmemente contra una pared para no cargar las muñecas ni la zona lumbar.

apoyando las manos firmemente contra una pared para no cargar las muñecas ni la zona lumbar. Remo con banda elástica: sentados con la espalda recta, llevando los codos hacia atrás para reforzar la postura.

sentados con la espalda recta, llevando los codos hacia atrás para reforzar la postura. Subida de escalón (step-ups): utilizando un primer escalón bajo con apoyo de baranda para trabajar estabilidad.

La adaptabilidad y brevedad de los ejercicios garantizan una adherencia superior al 80%, demostrando que no es necesario pasar horas en un gimnasio para transformar la movilidad y asegurar una vejez plena, activa e independiente.