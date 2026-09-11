Argentina tiene cada vez menos bebés y más adultos mayores: el cambio demográfico que encendió las alarmas

Menos nacimientos, más adultos mayores. Una particularidad que se da en el mundo y de la que Argentina no queda afuera. Imagen ilustrativa.

Natalidad en Argentina y envejecimiento poblacional

Uno de los cambios más importantes se produjo entre las adolescentes. Los nacimientos de madres menores de 20 años disminuyeron un 71% durante el mismo período, en un proceso asociado a un mayor acceso a educación sexual y métodos anticonceptivos de larga duración, entre ellos los implantes subdérmicos, entre otros.

Al mismo tiempo, la expectativa de vida se mantiene entre 77 y 78 años en términos generales y se proyecta que las mujeres superen los 80 años hacia 2040.

El resultado es una modificación progresiva de la estructura poblacional. Según las proyecciones del INDEC, el crecimiento anual promedio pasaría del 1,06% registrado entre 2001 y 2020 a apenas 0,16% entre 2022 y 2040.

En 10 años se redujo casi a la mitad la cantidad de nacimientos en Argentina. Todo un dato. Imagen ilustrativa.

El cambio será todavía más visible hacia 2035, cuando se estima que habrá en Argentina más personas mayores de 60 años que niños menores de 10.

El envejecimiento plantea desafíos para el sistema jubilatorio de reparto, que necesita una base de trabajadores activos que sostenga el financiamiento de los sectores retirados. Una fecundidad cercana a 1,2 hijos por mujer, combinada con una mayor longevidad, modificará progresivamente esa relación.

Especialistas de CIPPEC y la Universidad Austral también advierten sobre el impacto en la educación. La reducción de la población infantil ya se refleja en el nivel inicial, donde entre 2018 y 2025 hubo caídas de matrícula de hasta 25% al 33%.

El sistema sanitario, por su parte, deberá adaptarse a una demanda diferente, con mayor peso de las enfermedades crónicas, la medicina geriátrica y los cuidados de larga duración.

Argentina también se acerca al final de su denominado bono demográfico, período en el que la población en edad laboral supera proporcionalmente a los grupos dependientes. Las proyecciones ubican su agotamiento acelerado hacia 2035.

Más adultos mayores, menos niños. Una tendencia que se profundizará en Argentina durante los próximos años. Imagen ilustrativa.

Sin embargo, el descenso de la natalidad no significa necesariamente que las familias no quieran tener hijos. Según una encuesta nacional de intenciones reproductivas de UNFPA Argentina, el 57% de las personas de entre 18 y 45 años afirmó que desearía tener más hijos de los que tiene. Pero...

Entre los principales obstáculos aparecen las restricciones económicas, las dificultades para conciliar trabajo y familia, el acceso a la vivienda y las desigualdades en las tareas de cuidado.

El desafío, de acuerdo con este escenario, no pasa solamente por cuántos argentinos nacerán en los próximos años, sino por cómo el país se prepara para una sociedad con menos jóvenes y una proporción cada vez mayor de adultos mayores.