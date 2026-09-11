En 1825 sacaron un árbol de de América del Sur para alimentar a la población y hoy lo quieren parar con drones

Para combatirlo en zonas montañosas y de selva densa, donde acceder a pie resulta prácticamente imposible, los científicos implementaron una estrategia que combina control biológico y tecnología de drones. El método utiliza un insecto conocido como Tectococcus ovatus, una especie de cochinilla originaria de Brasil que se alimenta exclusivamente del guayabo de fresa.

¿Cómo detuvieron este árbol originario de América del Sur?

Al colonizar sus hojas, provoca la aparición de unas estructuras conocidas como agallas, que debilitan los nuevos brotes, ralentizan el crecimiento del árbol y reducen su producción de frutos.

Para distribuir estos insectos de manera masiva, se utilizan drones equipados con sistemas especiales capaces de lanzar pequeñas bolitas que contienen los insectos directamente sobre las copas de los árboles. Según las pruebas realizadas, este método permite reducir en un 77% el tiempo de aplicación en comparación con el procedimiento manual tradicional.

En 2024, se realizaron vuelos comparativos con un helicóptero tripulado Hughes 500. Aunque el helicóptero demostró ser rápido, registró un margen de error de 8,24 metros al momento de liberar las bolitas. En cambio, el dron Khuall, controlado mediante algoritmos de posicionamiento, alcanzó una precisión considerablemente mayor, con un error máximo de apenas 2,83 metros respecto de la copa del árbol objetivo.

Para ese mismo, el 100% de los guayabos de fresa de la zona de estudio ya presentaban agallas, una señal de que el insecto utilizado para el control biológico logró establecerse y que la estrategia podía mantenerse por sí misma.