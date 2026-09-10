La Ciudad comenzó a retirar 15 árboles secos en una zona clave

Cinco árboles ya fueron retirados este miércoles de calle Perú, entre Colón y Pedro Molina, de la Ciudad de Mendoza. Son parte de un grupo de 15 forestales secos que identificaron como un riesgo y que comenzaron a erradicar en ese tramo de la capital.
El operativo se puso en marcha como parte del Plan de Gestión Forestal 2026, que contempla la intervención de más de 140 ejemplares en distintos puntos de la Ciudad. El objetivo es anticiparse a posibles caídas y reducir riesgos para peatones y conductores, especialmente frente a episodios de viento o tormentas fuertes.
El intendente Ulpiano Suarez recorrió el lugar durante el inicio de los trabajos y supervisó las tareas junto con los equipos de Espacios Verdes y Arbolado. También conversó con vecinos que se acercaron para plantear situaciones particulares.
Durante la jornada participaron 25 operarios, que avanzaron con la intervención de los ejemplares previstos para esa calle.
Un plan que va más allá de la erradicación
La eliminación de los árboles secos es apenas una parte de la estrategia que lleva adelante la Municipalidad de Mendoza. El plan también contempla poda, desrame, desinfección y plantación de nuevos ejemplares.
En septiembre está prevista la erradicación de otros 50 forestales, siempre con la autorización correspondiente de los organismos provinciales. Los trabajos ya alcanzaron sectores de la Cuarta y Sexta Sección.
“Un forestal seco es un riesgo para los que transitan, tanto peatones como conductores”, explicó Suarez al referirse a las tareas. El jefe comunal vinculó además la intervención con la necesidad de reforzar la prevención ante los fenómenos climáticos previstos para esta temporada.
La Municipalidad también trabaja sobre árboles que necesitan poda o desrame. En esos casos, las tareas buscan mantener las copas y evitar interferencias con cables eléctricos, luminarias, cartelería, semáforos y cámaras de seguridad.
Tres árboles nuevos por cada ejemplar retirado
La renovación del arbolado tiene además una condición establecida por la normativa: por cada forestal que se erradica deben plantarse tres nuevos ejemplares.
Para avanzar con esa renovación primero es necesario realizar tareas de destoconado y reconstrucción de nichos, de manera que los espacios queden preparados para recibir los nuevos árboles.
Otro de los trabajos incluidos en el plan es la desinfección del arbolado. La Ciudad combina las aplicaciones tradicionales con el uso de drones para intervenir ejemplares de gran tamaño, una tecnología que incorporó por segundo año consecutivo.
La estrategia municipal busca así intervenir sobre uno de los rasgos más característicos de Mendoza: su arbolado urbano. En este caso, con una prioridad concreta: retirar los ejemplares que presentan riesgo, mantener los que pueden conservarse y avanzar, de manera progresiva, con la renovación de los árboles que forman parte del paisaje de la Ciudad.
En pocas palabras
- Erradicación de árboles secos: la Ciudad de Mendoza comenzó a retirar 15 ejemplares de calle Perú para reducir riesgos.
- Plan Forestal 2026: contempla más de 140 intervenciones, incluyendo poda, desrame y plantación de nuevos árboles.
- Renovación de arbolado: por cada árbol retirado se plantarán tres nuevos ejemplares, cumpliendo normativa local.