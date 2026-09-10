La Ciudad comenzó a retirar 15 árboles secos en una zona clave

Ulpiano Suarez recorrió el lugar durante el inicio de los trabajos y supervisó las tareas junto con los equipos de Espacios Verdes y Arbolado. Foto: Ciudad de Mendoza

Durante la jornada participaron 25 operarios, que avanzaron con la intervención de los ejemplares previstos para esa calle.

Un plan que va más allá de la erradicación

La eliminación de los árboles secos es apenas una parte de la estrategia que lleva adelante la Municipalidad de Mendoza. El plan también contempla poda, desrame, desinfección y plantación de nuevos ejemplares.

En septiembre está prevista la erradicación de otros 50 forestales, siempre con la autorización correspondiente de los organismos provinciales. Los trabajos ya alcanzaron sectores de la Cuarta y Sexta Sección.

Los trabajos en los árboles ya alcanzaron sectores de la Cuarta y Sexta Sección. Foto: Ciudad de Mendoza

“Un forestal seco es un riesgo para los que transitan, tanto peatones como conductores”, explicó Suarez al referirse a las tareas. El jefe comunal vinculó además la intervención con la necesidad de reforzar la prevención ante los fenómenos climáticos previstos para esta temporada.

La Municipalidad también trabaja sobre árboles que necesitan poda o desrame. En esos casos, las tareas buscan mantener las copas y evitar interferencias con cables eléctricos, luminarias, cartelería, semáforos y cámaras de seguridad.

Tres árboles nuevos por cada ejemplar retirado

La renovación del arbolado tiene además una condición establecida por la normativa: por cada forestal que se erradica deben plantarse tres nuevos ejemplares.

Para avanzar con esa renovación primero es necesario realizar tareas de destoconado y reconstrucción de nichos, de manera que los espacios queden preparados para recibir los nuevos árboles.

Otro de los trabajos incluidos en el plan es la desinfección del arbolado. La Ciudad combina las aplicaciones tradicionales con el uso de drones para intervenir ejemplares de gran tamaño, una tecnología que incorporó por segundo año consecutivo.

La estrategia municipal busca así intervenir sobre uno de los rasgos más característicos de Mendoza: su arbolado urbano. En este caso, con una prioridad concreta: retirar los ejemplares que presentan riesgo, mantener los que pueden conservarse y avanzar, de manera progresiva, con la renovación de los árboles que forman parte del paisaje de la Ciudad.