El árbol que da uno de los cítricos más caros del mundo: cómo cultivarlo en casa y cosechar "caviar" de una maceta

Plantar este tipo de árbol en casa es una opción para quienes buscan sumar al jardín un fruto exótico. Se lo conoce como caviar cítrico y es cada vez más utilizado en la alta cocina por sus pequeñas perlas de jugo, que tienen un sabor ácido y explotan en la boca.
Se trata del Citrus australasica, un arbusto o árbol pequeño originario del sotobosque de las selvas subtropicales de las tierras bajas de la región costera fronteriza entre Queensland y Nueva Gales del Sur, en Australia. Pertenece a la familia de las Rutáceas. En los últimos años, su cultivo se extendió a distintas partes del mundo.
Cómo cultivar el árbol del caviar cítrico
Su cultivo es similar al de otros cítricos, aunque tiene una ventaja, es relativamente resistente a plagas y patógenos. Las heladas fuertes, en cambio, pueden afectarlo, por lo que si se cultiva en una maceta conviene trasladarlo a un lugar de casa protegido durante los períodos de frío intenso. Es un árbol que, con los cuidados adecuados, puede ofrecer varias floraciones y cosechas al año. Una correcta fertilización también ayuda al desarrollo de los frutos, que pueden crecer agrupados y en abundancia.
Si se decide plantar en una maceta, el primer requisito es contar con un recipiente que tenga un buen drenaje. Los cítricos necesitan humedad, pero no toleran que sus raíces permanezcan constantemente encharcadas. Una maceta grande, con orificios libres y un sustrato aireado, permite regar en profundidad sin acumular agua. A medida que las raíces de árbol ocupan el espacio disponible, será necesario trasladar la planta a un recipiente más grande.
Qué cuidados necesita este árbol
La ubicación es otro de los puntos clave. La Royal Horticultural Society recomienda cultivar el finger lime en un lugar con mucha luz y protegido, mientras que la Universidad de California señala que puede necesitar entre seis y ocho horas de sol al día, con cierta protección durante las horas de mayor intensidad.
El viento también merece atención. Sus ramas y espinas pueden provocar arañazos en la piel fina de los frutos, por lo que es conveniente ubicar el árbol en un sector protegido y mantener las ramas despejadas para evitar que las púas entren en contacto con la fruta.
Este árbol puede alcanzar entre 2 y 6 metros de altura. Sus hojas son pequeñas y sus flores, de color blanco. El fruto tiene forma cilíndrica, mide entre 4 y 8 centímetros de largo y puede presentar distintos colores, entre ellos verde y rosa. Por sus características y su particular textura, estas pequeñas perlas de jugo dejaron de ser un ingrediente exclusivo de los chefs y comenzaron a ganar espacio entre quienes buscan cultivar frutas diferentes en casa.
En pocas palabras
- Caviar cítrico: El arbusto Citrus australasica, originario de Australia, produce un fruto exótico muy valorado en la alta cocina.
- Cultivo en casa: Requiere buena luz, protección contra heladas y viento, y un buen drenaje si se cultiva en maceta.
- Fruto singular: Sus pequeñas perlas de jugo ácido explotan en la boca y cada vez ganan más popularidad entre aficionados a la horticultura.