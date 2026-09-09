El árbol que da uno de los cítricos más caros del mundo: cómo cultivarlo en casa y cosechar "caviar" de una maceta

Si se decide plantar en una maceta, el primer requisito es contar con un recipiente que tenga un buen drenaje. Los cítricos necesitan humedad, pero no toleran que sus raíces permanezcan constantemente encharcadas. Una maceta grande, con orificios libres y un sustrato aireado, permite regar en profundidad sin acumular agua. A medida que las raíces de árbol ocupan el espacio disponible, será necesario trasladar la planta a un recipiente más grande.

Qué cuidados necesita este árbol

La ubicación es otro de los puntos clave. La Royal Horticultural Society recomienda cultivar el finger lime en un lugar con mucha luz y protegido, mientras que la Universidad de California señala que puede necesitar entre seis y ocho horas de sol al día, con cierta protección durante las horas de mayor intensidad.

El viento también merece atención. Sus ramas y espinas pueden provocar arañazos en la piel fina de los frutos, por lo que es conveniente ubicar el árbol en un sector protegido y mantener las ramas despejadas para evitar que las púas entren en contacto con la fruta.

Este árbol puede alcanzar entre 2 y 6 metros de altura. Sus hojas son pequeñas y sus flores, de color blanco. El fruto tiene forma cilíndrica, mide entre 4 y 8 centímetros de largo y puede presentar distintos colores, entre ellos verde y rosa. Por sus características y su particular textura, estas pequeñas perlas de jugo dejaron de ser un ingrediente exclusivo de los chefs y comenzaron a ganar espacio entre quienes buscan cultivar frutas diferentes en casa.