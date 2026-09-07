Árbol limonero: el insecto que lo salvará de llenarse de plagas y aumentará tu cosecha

Una sola mariquita adulta puede devorar hasta 50 pulgones por día. A lo largo de su vida, se estima que elimina más de 5.000 ejemplares dañinos.

Este insecto puede ser un aliado inesperado para tu árbol.

Además de combatir pulgones, acaba con cochinillas, arañuelas rojas y trips, evitando que las hojas del limonero se enrollen o se cubran del característico hongo de la negrilla.

Al liberar al ejemplar de la sobrecarga de plagas, el árbol canaliza la energía directamente hacia la floración y el engorde de los frutos, aumentando de manera directa el volumen de la cosecha.

El truco para atraerlas a tu jardín y proteger a tu árbol

Para convertir tu jardín en un refugio ideal para las mariquitas y potenciar la producción de tus árboles, los expertos en jardinería recomiendan aplicar un par de hábitos clave: