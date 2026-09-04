Limonero: qué ramas del árbol podar para que estalle de limones en primavera

De acuerdo con las recomendaciones de paisajistas y especialistas en jardinería casera, la época previa al inicio de la primavera resulta ser la ventana perfecta para agarrar las tijeras de podar y retirar aquellas ramas que perjudican el rendimiento general del árbol.

Por qué es fundamental la poda del limonero antes de primavera

Durante los meses más fríos del año, la actividad vegetativa del árbol disminuye notablemente y su desarrollo se vuelve mucho más lento. Al encarar la poda al finalizar esta etapa o en los primeros brotes primaverales, se ayuda a que el limonero redirija todos sus nutrientes y energía hacia las zonas que verdaderamente lo necesitan.