Cómo curar las hojas amarillas del árbol limonero en poco tiempo y usando clavos oxidados

Tener un cítrico en casa suele ser el sueño de muchos amantes de las plantas, pero no todo siempre sale según lo esperado. En más de una ocasión, los dueños de un limonero notan con preocupación que sus hojas verdes comienzan a perder intensidad hasta volverse amarillas.
Este problema se conoce técnicamente en el mundo de la jardinería como clorosis férrica, una condición que indica que a la planta le falta hierro para producir clorofila. Para sorpresa de muchos, no hace falta recurrir a químicos costosos para solucionarlo: el truco está en usar clavos oxidados directamente en la tierra o sustrato del árbol.
Por qué el limonero necesita hierro y qué le pasa a sus hojas
El limonero es una de las especies que más nutrientes consume para mantenerse fuerte y regalar frutos jugosos. Cuando el sustrato carece de hierro o tiene un pH elevado que le impide absorberlo, el proceso de fotosíntesis falla y las hojas pierden su característico color verde.
Es en ese punto cuando el metal en descomposición juega un rol clave. Los objetos de hierro, al entrar en contacto con el agua y la tierra, comienzan a liberar óxido. Este óxido contiene partículas de hierro que la raíz de la planta puede absorber de forma paulatina y natural.
Cómo usar los clavos oxidados en la tierra del limonero
Para que este remedio casero funcione adecuadamente sin dañar las raíces de la planta, los especialistas sugieren seguir estos pasos sencillos:
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Juntar los elementos: buscá entre 3 y 5 clavos viejos que ya estén oxidados. Si están limpios, podés dejarlos unos días en un recipiente con agua para acelerar el proceso de oxidación.
Ubicación estratégica: no los entierres pegados al tronco principal del limonero. Lo ideal es enterrarlos a unos 15 o 20 centímetros de profundidad en el borde de la maceta o en el área del perímetro de la copa si el árbol está en el jardín.
Cuidar el sustrato: cubrí bien los clavos con la tierra y regá de forma habitual. La humedad se encargará de que el hierro pase gradualmente al suelo.
En pocas palabras
- Hojas amarillas: el limonero pierde su color verde por falta de hierro, un problema común.
- Solución casera: clavos oxidados en la tierra liberan hierro, revitalizando el árbol de forma natural.
- Aplicación: entierra los clavos a unos 20 cm del tronco, riega y observa la recuperación del follaje.