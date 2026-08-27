Cómo curar las hojas amarillas del árbol limonero en poco tiempo y usando clavos oxidados

Este problema se conoce técnicamente en el mundo de la jardinería como clorosis férrica, una condición que indica que a la planta le falta hierro para producir clorofila. Para sorpresa de muchos, no hace falta recurrir a químicos costosos para solucionarlo: el truco está en usar clavos oxidados directamente en la tierra o sustrato del árbol.

Las hojas son un indicador importante de la salud del limonero.

Por qué el limonero necesita hierro y qué le pasa a sus hojas

El limonero es una de las especies que más nutrientes consume para mantenerse fuerte y regalar frutos jugosos. Cuando el sustrato carece de hierro o tiene un pH elevado que le impide absorberlo, el proceso de fotosíntesis falla y las hojas pierden su característico color verde.