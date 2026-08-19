Enterrar un palito de helado en la tierra del árbol limonero: qué significa y para qué sirve

Con un palito de helado podrás medir el nivel de humedad de la tierra del limonero.

Enterrar un palito de helado nos permite comprobar el estado del sustrato. Esta técnica nos ayuda a conocer de manera aproximada qué ocurre debajo de la superficie, ya que la capa superior de la tierra puede parecer seca mientras que las raíces todavía tienen acceso a suficiente humedad.

De esta manera, el palito funciona como una especie de indicador manual que ayuda a decidir si llegó el momento de volver a regar el árbol frutal o aguardar unos días más.

Para poner en práctica este truco de jardinería, primero debemos buscar un palito de helado limpio y seco e introducirlo cuidadosamente en el sustrato, intentando llegar a varios centímetros de profundidad sin ejercer demasiada fuerza. Es importante hacerlo en una zona alejada del tronco para reducir el riesgo de dañar las raíces superficiales.

Después de unos segundos, quitar el palito y observar su aspecto. Si sale con tierra húmeda, oscura o fresca, significa que el sustrato todavía conserva agua y no sería necesario volver a regar inmediatamente. En cambio, si sale limpio y seco, es una señal de que toca regar el limonero.

Con este truco de jardinería, el árbol frutal nos dará una cosecha abundante en los próximos meses.

El objetivo de este truco de jardinería es evitar uno de los problemas más perjudiciales para los cítricos: el exceso de humedad. Regar de manera repetida cuando el sustrato continúa mojado puede provocar encharcamientos, reducir la cantidad de oxígeno disponible para las raíces y favorecer la aparición de problemas asociados al exceso de agua. En otras palabras, el árbol frutal comenzará a enfermarse.