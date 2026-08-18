Cuál es el mejor abono casero para nutrir tu árbol frutal antes de la primavera

Este mes es clave para realizar distintas tareas de jardinería, entre las que se destaca la preparación de un abono casero para nutrir a tus árboles frutales. Esta tarea aportará materia orgánica que ayudará a mejorar las condiciones del ejemplar antes de la primavera.
Jardinería: este es el mejor abono casero para el árbol frutal
Entre las alternativas caseras, existe una opción sencilla, económica y útil para enriquecer la tierra del árbol frutal: el compost casero maduro.
El compost elaborado a partir de restos orgánicos correctamente descompuestos funciona como un abono casero y natural que puede mejorar la estructura del suelo y aportar nutrientes de manera gradual. A diferencia de los fertilizantes de acción rápida, su principal ventaja está en que contribuye a mantener un sustrato más fértil y con mejores condiciones para el desarrollo de las raíces.
Para preparar compost en casa podemos aprovechar desechos como cáscaras y restos de frutas y verduras, hojas secas, pequeñas cantidades de césped y otros materiales orgánicos adecuados. Es importante evitar incorporar alimentos cocidos, carnes, aceites o productos que puedan atraer animales y generar malos olores.
El compost debe dejarse descomponer hasta obtener un material oscuro, suelto y con olor similar al de la tierra húmeda. Expertos en jardinería sostienen que utilizarlo antes de que esté completamente maduro puede perjudicar las raíces, por lo que es fundamental respetar el proceso de descomposición.
Una vez listo, debemos colocar una capa alrededor del árbol frutal, sin pegarla directamente al tronco. Lo recomendable es distribuirla sobre la superficie del suelo que rodea la planta y, si es posible, incorporarla suavemente en los primeros centímetros de tierra para evitar dañar las raíces superficiales.
Durante agosto, este abono casero es la mejor opción porque coincide con la transición hacia la primavera. A medida que aumentan las temperaturas y se incrementa la actividad de las raíces, el árbol frutal encontrará un suelo con mayor cantidad de materia orgánica disponible.
De todos modos, el compost no reemplaza todas las necesidades nutricionales de un árbol frutal. La cantidad y frecuencia de aplicación dependerán de la especie, el tamaño del ejemplar y las características del suelo. Además, es fundamental acompañar el abonado con un riego adecuado y una buena exposición solar.
En pocas palabras
- Mejor abono casero: El compost maduro es una opción sencilla y económica para nutrir árboles frutales antes de la primavera.
- Preparación y uso: Se elabora con restos orgánicos, debe estar bien descompuesto y se aplica alrededor del árbol sin tocar el tronco.
- Beneficios: Aporta materia orgánica, mejora la estructura del suelo y provee nutrientes gradualmente, optimizando el desarrollo radicular.