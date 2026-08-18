Cuál es el mejor abono casero para nutrir tu árbol frutal antes de la primavera

Con desechos orgánicos podrás preparar este abono casero.

Para preparar compost en casa podemos aprovechar desechos como cáscaras y restos de frutas y verduras, hojas secas, pequeñas cantidades de césped y otros materiales orgánicos adecuados. Es importante evitar incorporar alimentos cocidos, carnes, aceites o productos que puedan atraer animales y generar malos olores.

El compost debe dejarse descomponer hasta obtener un material oscuro, suelto y con olor similar al de la tierra húmeda. Expertos en jardinería sostienen que utilizarlo antes de que esté completamente maduro puede perjudicar las raíces, por lo que es fundamental respetar el proceso de descomposición.

Una vez listo, debemos colocar una capa alrededor del árbol frutal, sin pegarla directamente al tronco. Lo recomendable es distribuirla sobre la superficie del suelo que rodea la planta y, si es posible, incorporarla suavemente en los primeros centímetros de tierra para evitar dañar las raíces superficiales.

Si tenés un árbol frutal, este abono casero potenciará su desarrollo antes de la primavera.

Durante agosto, este abono casero es la mejor opción porque coincide con la transición hacia la primavera. A medida que aumentan las temperaturas y se incrementa la actividad de las raíces, el árbol frutal encontrará un suelo con mayor cantidad de materia orgánica disponible.

De todos modos, el compost no reemplaza todas las necesidades nutricionales de un árbol frutal. La cantidad y frecuencia de aplicación dependerán de la especie, el tamaño del ejemplar y las características del suelo. Además, es fundamental acompañar el abonado con un riego adecuado y una buena exposición solar.